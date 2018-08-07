川普自爆 為收集希拉蕊黑資料

2018年08月07日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普髮夾彎不是新聞，他5日自爆，坦承長子小唐納2016年6月，在紐約川普大樓與俄羅斯女律師維塞尼茨卡雅會面，是為了取得（競選）對手情報，並為子辯護稱「一切合法」。

但因川普父子先前皆否認會面與競選有關，這篇推文形同自打嘴巴，坐實了兒子的確與通俄脫不了關係。

美國多家媒體，包括美國有線電視新聞網（CNN）、《華盛頓郵報》以及美聯社，5日均引述多位不具名消息人士談話報導，川普對幕僚和友人透露，他擔憂小唐納在川普大樓的密會曝光，可能導致兒子陷入通俄門特別檢察官穆勒的調查中。

正在新澤西州自家高爾夫球場度11天「工作假期」的川普，自然無法忍受。他在推特大暴走，「假新聞報導，我擔心我的寶貝兒子小唐納在川普大樓和人會晤的事情，通篇捏造。那次會面是為了取得對手的資訊，完全合法，而且事政治圈的慣常做法，根本沒發生什麼事，我事前對此毫不知情！」

幾分鐘後，川普又忍不住發文痛罵媒體，「有夠爛的是，大部分媒體拒絕報導這場不公正獵巫行動中的謊言和腐敗─這就是為什麼我們要稱他們是假新聞！」

川普推文等於不打自招，承認兒子與維塞尼茨卡雅會面，目的是為收集競選對手希拉蕊‧柯林頓的黑資料；也形同自己打臉，否定自家陣營過去的說詞。

《紐約時報》去年7月引述白宮顧問談話報導，2016年6月9日，小唐納因獲承諾，可取得傷害希拉蕊選情的情資，和一名與克里姆林宮關係密切的維塞尼茨卡雅私下會面。川普當時的競選總幹事馬納福特，和川普女婿庫許納也都出席。

紐時踢爆密會消息，成為特檢穆勒主導的通俄門調查重點。但小唐納當時稱，牽線的中間人告知他，該女可能握有「有利選情的情資」，他才與對方見面，但話題都在美國公民領養俄國兒童議題打轉。維塞尼茨卡雅口徑一致稱，會面是討論領養方案，沒談到競選相關內容。

面對媒體指他的說詞前後矛盾，川普6日上午連發兩則推文，指希拉蕊及其團隊100％與俄國人勾結…「我們知道希拉蕊付錢給一家與克里姆林宮關係密切的律師事務所，」為要收集他的情報。與俄羅斯勾結的是希拉蕊和民主黨人，「我們應要求展開全面調查。」

(中國時報)