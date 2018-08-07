安倍絕口不提UN禁核條約

2018年08月07日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京6日電 ／東京6日電

日本6日在廣島市和平公園舉行原爆73周年和平紀念儀式，日本首相安倍晉三致詞時強調，日本將堅持「非核三原則」(不擁有、不生產、不引進核武)，力促擁核及非擁核國家溝通，以實現無核世界。然而安倍對於是否參加聯合國《禁止核武器條約》，和去年一樣隻字不提。

今年廣島和平紀念儀式共有含85個國家代表、被爆者及遺族等在內的5萬人列席。原爆犧牲者紀念碑的死亡名單則增加了5393人，達31萬4118人。所有列席者在美軍投下原子彈的上午8時15分時默哀。

廣島市長松井一實發表《和平宣言》，要求日本政府，努力促使國際社會朝實現無核武世界展開對話與溝通。

安倍則在致詞中表示，「各國對於如何縮減核武的看法明顯存在分歧」、「為實現無核武的世界，必須取得擁核國與非擁核國雙方的合作。日本決意在堅持『非核三原則』之下，成為雙方陣營溝通的橋梁，主導國際社會實現無核化世界。」

聯合國去年7月首次通過在全球範圍內禁止核武器的條約，作為唯一受核武轟炸的國家，日本卻採取消極立場，從而遭到核爆受害者譴責以及國內外批判。繼去年之後，安倍今年在廣島致詞時，仍隻字未提禁止核武器條約。廣島市長的和平宣言，也沒有要求日本政府批准加入《禁止核武器條約》的表述。

安倍致詞時，來自日本各地的數百民眾在附近高呼「反對戰爭及修憲」 「安倍滾回去」等口號，強烈抗議安倍參加紀念儀式。

(中國時報)