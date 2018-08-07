撕破臉 沙烏地驅逐加國大使

2018年08月07日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

加拿大政府上周對沙烏地阿拉伯維權人士被逮捕表達關切，惹來了沙烏地政府不滿，也讓兩國關係急轉直下。沙國外交部6日發表聲明，宣布凍結與加拿大的所有貿易和投資往來，召回駐加大使，並限令加國駐利雅得大使離境。

這一發展凸顯出，沙烏地王儲穆罕默德主導的外交政策愈來愈強勢。儘管近來他試圖在沙國推動改革開放，包括6月間解除數十年之久的女性開車禁令，但仍牢牢掌控著改革的步伐。

沙烏地外交部批評加拿大的指控完全是錯誤，「加拿大的立場是公開和公然干涉沙烏地阿拉伯王國的內政，違反了最基本的國際準則和所有國家間關係的憲章。」因此，沙國會在24小時內召回駐加大使，並將加國駐沙大使列為不受歡迎人物，限他在24小時內離境。沙國亦會凍結與加國所有新的貿易及投資，並保留採取進一步行動的權利。

加拿大外長方慧蘭2日推文，對包括薩瑪爾．巴達維（Samar Badawi）在內的沙烏地女權運動人士被捕表達關切。加國外交部翌日又透過推特，敦促沙國當局立即放人。沙烏地外交部的聲明則稱，這些逮捕符合沙國法律規定，被拘留者在調查和審判期間獲得了正當的法律程序。

薩瑪爾長期投入沙烏地女權運動，以挑戰沙國的男性監護人制度著稱，她是加拿大公民，曾在2012年獲得美國務院頒發的「國際婦女勇氣獎」。她的胞弟拉伊夫（Raif Badawi）則是沙國知名的自由派部落客，因被指在網路上撰文侮辱伊斯蘭教而被判入獄10年。

(中國時報)