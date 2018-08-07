王傳家盜壘女球迷 VCR判出局

前中職球星王傳家因外遇遭妻子捉姦，台北地檢署6日將他與小三起訴，圖為2006王出任中華棒球代表隊隊長奪得亞運金牌返國，王傳家的太太前往迎接。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
王傳家小檔案

前職棒球星王傳家，去年11月遭胡姓妻子找徵信社抓姦，雖拍到王與杜姓小三全裸共處一室的影片，但未發現染有精液衛生紙的具體事證，北檢將2人不起訴，高檢署發回續查，檢方重新勘驗畫面，發現胡衝進房內時，王下體時的「尺寸」，與穿褲時有差距，認定是嘿咻時的生理反應，6日依妨害家庭罪嫌起訴王傳家及杜女2人。

至於杜女反控胡女拍攝她赤裸畫面，涉嫌妨害祕密罪，新北地檢署已傳喚胡到案，全案仍在偵辦中。

未見精液紙團 原不起訴

王傳家曾是知名的投、打「二刀流」棒球選手，也是2006年杜哈亞運棒球金牌成員，現任鶯歌工商青棒隊總教練；杜原是王的球迷，交往成為小三超過10年。

去年11月4日，住在台中的胡女帶著徵信社人員到杜女承租的新北市三峽區大學路套房，發現王與杜全身一絲不掛，共處一室，事後胡女依據蒐證內容提告。

檢方勘驗蒐證畫面，發現王全身赤裸與胡爭吵，杜裸身躲在一旁。但王、杜稱因參加友人聚會後，結伴回租屋處休息，否認有性行為。

檢方因僅有2人赤裸畫面，未發現沾染精液的衛生紙團，做出不起訴，但胡女不服，向高檢署提再議。高檢署今年5月將案件發回北檢續查。

尺寸變大 王辯天賦異秉

檢方再次勘驗抓姦蒐證光碟，發現影片開頭錄到王下體赤裸，疑似勃起，隨與杜以枕頭、棉被遮掩，王穿回褲子時下體回復正常尺寸，懷疑王曾有生理反應，疑似嘿咻。

據了解，王傳家應訊時否認勃起，辯稱他本來就「天賦異秉」，與杜女均否認通姦，檢方採隔離訊問，王說當時他在洗澡、杜則睡覺，但杜稱她在洗澡、王在睡覺，2人說法相反。

檢方並傳喚與2人餐敘的友人，他們證稱2人一起離開，不知去何處，另當天陪胡抓姦的友人則證稱，在破門抓姦前曾聽見女子呻吟聲，檢方綜合多項間接證據研判，認定確有通姦犯行，起訴2人。

(中國時報)

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