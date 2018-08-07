球星犯桃花 擋不住誘惑砸鍋

近年球星緋聞事件簿

友善列印
中國時報

前中職球星王傳家與女粉絲通姦遭起訴，其實體壇明星桃花本來就多，長期在外比賽，閒暇無處發洩精力，難免小酌幾杯；若自身不檢點，就易遭誘惑。而球星被告通姦並非首例，有人更離譜試圖性侵，家庭失和又被告上法院，最重還丟掉職業球員的金飯碗，得不償失。

職業運動靠的就是球迷進場支持，球團自然把球星當作偶像來捧，當女粉絲紛紛簇擁要求合照時，球員嚐到走紅滋味，女球迷又主動投懷送抱，若克制力不夠，就極易陷入溫柔鄉不可自拔，近年諸多球員的場外桃花風波可見一斑。

在場上揮灑汗水，散發男性費洛蒙的職業球員，收入遠較一般人高，體格精壯、球技佳又有錢，「高富帥」條件不只吸引女球迷，包括球隊專屬的火辣啦啦隊員、球團隊職員、運動行銷公司、女記者等，因彼此相處時間長，可能與球員互相吸引，進一步交往步入禮堂。

2008年，當時的台灣第一中鋒曾文鼎在網路化名約炮搞一夜情，曾的教練、前國手李雲光直呼不可能。孰料，2011年，李雲光被妻子抓包偷吃昔日學生，遭告通姦，雖事後獲撤告，也讓人感慨，不只年輕氣盛球員受不了女色誘惑，連退休轉任教練，都還惹了一身腥。

國外近年最知名的球員桃色風暴，當屬前洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩，2003年被控性侵飯店女服務生，經官司纏訟與鉅額賠償終於全身而退，但重創形象；直至今日，雖然他的籃球成就足以進入名人堂，但性侵疑雲瘡疤，仍舊跟著他。享盡鎂光燈的球星，該更應懂得愛惜羽毛。

(中國時報)

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