6惡狼帶出場 酒店妹人財兩失

2018年08月07日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

自稱是黑道大哥的30歲魏姓男子，夥同5名小弟到台中某酒店向1名酒店小姐猛灌黃湯，趁其不勝酒力帶到摩鐵強灌安眠藥後輪姦性侵，還逼問提款卡密碼盜領5萬6000元得逞，拘禁達12小時才逃出，被害人報案時痛斥惡狼「可惡至極！」警方陸續逮捕6嫌，訊後依強制性交等罪嫌送辦，檢方聲押魏嫌5人獲准，1人交保。

該酒店妹從外縣市到台中討生活，到酒店上班僅2個月，7月28日間，魏男與其他5名20多歲的小弟，搭4輛車到某酒店開包廂消費，並對該酒店妹輪番灌酒，見對方酒醉，聯手帶出場，7個人分搭兩輛車到一家摩鐵開2間房續攤飲酒作樂。

魏男與其多名小弟伸出魔爪意圖不軌，該酒店妹遭強灌喝下2杯不明液體後即失去意識；同行的吳男及其他2人相繼輪姦，還強逼口交與手淫。

無力反抗的酒店妹遭性侵時，其他小弟還當觀眾在旁觀看，並在魏男示意下，出手痛毆酒店妹，逼問提款卡密碼，隨後開車到附近提款機盜領5萬6000元。

被害人直到隔天下午3點多，在拘禁達12小時後逃出魔掌報案，全身傷痕累累的她，不斷苦訴對方的可惡。她說，自己是為了改善家中經濟，才從外地來酒店上班；強調只陪喝酒拒絕性交易，卻慘遭輪姦夢魘。

醫院在被害人尿液中驗出類似鎮定安眠劑的「苯二氮平類」反應，研判是被惡狼下藥迷姦，並在獲報後調閱相關監視器畫面以車追人，循線逮捕6名惡狼。

警方查出，6人無正當職業，但有毒品相關前科，採尿送驗均有毒品反應，訊後已依強制性交、強盜及毒品等罪嫌送辦。律師李學鏞也表示，酒店小姐與酒客之間，只要男女雙方的性行為非自願性、自主性，即涉及妨害性自主，一切循法律途徑處理。

(中國時報)