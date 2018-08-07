宇宙愛誘5女交合 心靈導師判6年

2018年08月07日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

吳姓男子佯稱心靈導師，在LINE群組吸收學員，前往摩鐵「開脈輪」，誘騙5名女學員為他口交或性交，來感受「宇宙的愛」，吳被逮後辯稱罹患精神疾病要求免刑，最高法院不採信其辯詞，並痛斥他犯行惡劣，6日將他判刑6年確定。

判決指出，2016年11月某晚，35歲吳男以舉辦「金錢能量工作坊」名義，召集男女學員到新北市中和區的汽車旅館開課，除唱歌跳舞外，還免費供應調酒供學員飲用，與學員一同唱歌跳舞，再進行敲缽、布陣儀式取得女學員的信任。

隔天凌晨，吳假藉為女學員進行開脈輪、沐浴進化、增進能量等儀式，命令她到房間內另一獨立臥房，指示她褪去內褲外的全身衣物，要求她進行冥想感受宇宙能量，趁機性侵，過程中，吳還要對方感受「宇宙能量」「宇宙的愛」。

吳食髓知味，又向另名女學員佯稱可以用蠟油「開脈輪」，拿蠟油塗抹她的私處加以猥褻，摩鐵的活動結束後，他又在另家旅館辦理僅限女性參加的「金錢能量滿月」活動，分別對其他3名女學員輪流指侵。

吳向法官辯稱患有精神方面疾病，要求判他免刑，歷審均不採信，認為他利用被害人困惑無知的心理狀態加以猥褻及性交，罪行確定，審酌他迄今未能被害人達成和解等情形，判6年徒刑，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中國時報)