苦候紅燈4分鐘 騎士被曬乾

2018年08月07日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市紅燈動輒超過百秒，夏天日曬讓騎士叫苦連天，市議員秦慧珠發現，北市尖峰、離峰時段有紅燈秒數達3、4分鐘，考量車流人潮也就罷了，竟連深夜凌晨都有紅燈長達147秒，等到天荒地老也不見幾輛車通過，民眾怨聲連連，市府卻不知變通，根本是植物人；對此，北市交工處表示會檢討。

不知變通 市府遭批

秦慧珠6日在議會交通部門質詢指出，台北紅綠燈秒數超長，平日尖峰時段有8處紅燈超過200秒，至善路2段紅燈232秒居首；甚至離峰時間也有1085處紅燈超過90秒，比例高達4成，其中承德路7段、石牌路1段路口紅燈長達185秒居冠。

更誇張的是，幾乎沒有人車的深夜凌晨1點到5點，卻仍有128處紅燈為90秒起跳，其中新明路、成美橋頭達147秒，內湖路1段、堤頂2段口139秒，大度路3段137秒，民眾等老半天也不見有車輛通過，完全在虛耗時間，質疑真的有必要嗎？

半夜還得等147秒

秦慧珠進一步說，炎炎夏日天熱難耐，桃園市前年起針對夏季時段縮短紅綠燈秒數，友善機車騎士，實施後成效不錯，今年是第3年擴大實行；新北市去年也跟進，今年針對187處號誌檢討；反觀北市2016年起就有民眾打1999抱怨，市府卻不積極處理。

交工處長葉梓銓表示，夏季有針對學校周邊調整號誌時間，今年民眾反映30幾處都有改善；至於離峰和深夜部分，可以再檢討，有些路口無法縮短秒數，是因考量必要的行人通行時間，後續會再研議調整。

(中國時報)