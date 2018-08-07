苦候紅燈4分鐘 騎士被曬乾

氣溫不斷飆高，民眾碰上紅燈的時候只能在大太陽底下等，圖為機車騎士在等待期間用手遮避毒辣的陽光。（實習記者蕭仲博攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市紅燈動輒超過百秒，夏天日曬讓騎士叫苦連天，市議員秦慧珠發現，北市尖峰、離峰時段有紅燈秒數達3、4分鐘，考量車流人潮也就罷了，竟連深夜凌晨都有紅燈長達147秒，等到天荒地老也不見幾輛車通過，民眾怨聲連連，市府卻不知變通，根本是植物人；對此，北市交工處表示會檢討。

不知變通 市府遭批

秦慧珠6日在議會交通部門質詢指出，台北紅綠燈秒數超長，平日尖峰時段有8處紅燈超過200秒，至善路2段紅燈232秒居首；甚至離峰時間也有1085處紅燈超過90秒，比例高達4成，其中承德路7段、石牌路1段路口紅燈長達185秒居冠。

更誇張的是，幾乎沒有人車的深夜凌晨1點到5點，卻仍有128處紅燈為90秒起跳，其中新明路、成美橋頭達147秒，內湖路1段、堤頂2段口139秒，大度路3段137秒，民眾等老半天也不見有車輛通過，完全在虛耗時間，質疑真的有必要嗎？

半夜還得等147秒

秦慧珠進一步說，炎炎夏日天熱難耐，桃園市前年起針對夏季時段縮短紅綠燈秒數，友善機車騎士，實施後成效不錯，今年是第3年擴大實行；新北市去年也跟進，今年針對187處號誌檢討；反觀北市2016年起就有民眾打1999抱怨，市府卻不積極處理。

交工處長葉梓銓表示，夏季有針對學校周邊調整號誌時間，今年民眾反映30幾處都有改善；至於離峰和深夜部分，可以再檢討，有些路口無法縮短秒數，是因考量必要的行人通行時間，後續會再研議調整。

(中國時報)

南山人壽、產物 奪12座獎盃 緊鄰捷運 板橋府中社宅招租

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。