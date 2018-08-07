緊鄰捷運 板橋府中社宅招租

2018年08月07日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

板橋府中商圈小套房房租至少1萬2000元起跳，令人望之卻步，新北市府在板橋區公所對面興建的府中社會住宅，16日起開放受理至31日，招租71戶，免費提供床架、冷氣、衣櫃，租金最低只要8300元，到捷運只要步行2分鐘，預計9月底抽籤，最快10月就能入住。

最快10月就能入住

府中社會住宅前身是市府首長宿舍，因閒置多年，市府在2015年規畫改建社會住宅，基地面積926平方公尺，興建地上九層、地下一層「只租不售」的社會住宅。

城鄉發展局長柳宏典說，板橋府中青年社會住宅位於新北市最精華的板橋府中商圈，鄰近黃石市場、慈惠宮，走到府中捷運站不到2分鐘，生活機能非常便利，基地內保留鄰里共同記憶的百年七里香，並規畫成綠意小公園及創意壁畫與社區共享。

板橋府中青年社會住宅本次招租71戶，其中套房48戶、2房1廳型23戶，租金包含管理費，弱勢優先戶套房12.5坪8300元起、2房型19坪1萬2800元起，租金均低於市場行情64折以下，雖然價格仍高，但對比周遭房租行情明顯低了許多。

免費提供冷氣、衣櫃

一般戶最低則要1萬300元，也都低於市場行情8折以下，並提供床架、衣櫃、廚具等設備，只要一卡皮箱就能入住，不用再擔心額外加價。

城鄉局說，只要年滿20歲國民，而且設籍、就學或就業於新北市，申請人以及其配偶或戶籍內的直系親屬，在新北市、台北市、基隆市或桃園市無自有住宅，家庭年所得未超過118萬元，且平均每人每月所得未超過5萬384元就能申請。

城鄉局說，相關申請表單可就近至區公所免費索取或至城鄉發展局網站下載，填妥後送至區公所或市府大樓一樓受理服務櫃檯，也可採郵寄或線上方式申辦，先前申請過新莊新豐青年社會住宅的申請人可透過簡易申請方式提出申辦，預計9月底抽籤，最快10月就能入住。

(中國時報)