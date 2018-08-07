中油第三接收站 環評觸礁

許厝港原本在觀塘工業區用地，劃為國家溼地後不可能開發為工業區或工業港。（市府提供）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

中油原先預定在觀塘工業區建設第三天然氣接收站，但環保團體抨擊影響珍貴藻礁生態，環境影響評估差異案7月被環評委員會退回。中油力拚補充意見第三天然氣接收站迴避替代方案，9月將再叩關環評大會。據了解，中油尋找替代方案，其中也考慮大觀工業區用地，但又涉及到許厝港國家溼地範圍，仍然卡關。

牽涉國家溼地 無漏洞可鑽

市議員徐其萬指出，大觀工業工區位處大園與觀音之間，包括觀塘港是1991年由經濟部核定的計畫，未料之後遲遲未開發，2009年中央核定大園區許厝港為國家溼地，牽涉到的面積廣達961公頃，其中老街溪到富林溪間是大觀工業區的主要部分，牽涉到國家溼地範圍，相關法律像銅牆鐵壁般，中油沒有一點漏洞可以鑽過去。

經濟部若主導 早有地有港

地方人士認為，當時經濟部如果積極主導大觀工業區開發，在許厝港畫為國家溼地前填海造陸，現在早已有地有港，中油天然氣第三接收站也不用那麼辛苦想在藻礁上施工上岸。眼前中油第三接收站因為被環保團體認定必然破壞觀音藻礁，捍衛環境生態已經讓中油在環差審議上「觸礁」，雖然中油決定補充資料後再送件，但是否能過關還是未定之數。

中油推動興建第三天然氣接收站至今爭議，中油限縮開發面積到37公頃，仍引起環保團體疑慮，環團認為，既便中油縮小第三接收站的面積，還是會破壞觀音藻礁、破壞大潭生態。中油2022年供氣大潭電廠8號機組運轉已經來不及，代表2022年供氣是假需求，政府更不必在大潭藻礁再蓋接收站，才是真正保護珍稀藻礁。

(中國時報)

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