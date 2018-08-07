嘉市補助幼兒學費 擬8月上路

嘉義市長涂醒哲（中排右二）宣布幼兒學費補助辦法。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

年底選戰接近，政策頻釋利多，嘉義市政府6日宣布加碼補助2至4歲幼兒就讀幼兒園1學期的學費，共需6700萬元經費，8月議會臨時會追加減預算審後即上路。但議長蕭淑麗痛斥，預算尚未過即開支票，綁架議員，市長涂醒哲恐有政策買票之嫌。

比中央提早1年推動

涂醒哲表示，市府加碼補助私幼，減輕家長負擔，規畫107學年度第1學期幼兒學費補助延伸到2至4歲幼兒，家長只要一方設籍嘉義市1年以上，幼兒就讀嘉義市合法立案幼兒園，可獲每學期最高補助學費1萬元，市府已爭取多位議員認同，將比中央提早1年推動，預計8月議會臨時會通過後上路。

市府教育處副處長林喜信也說，2至4歲幼兒學費補助預計8月起新學期實施，私幼每人最多補助1萬元，全市約有6700名幼兒受惠，總經費6700萬元；其中，私幼幼兒約有7成5，經費約5000餘萬。

社會處表示，0至3歲有自己照顧、送保母或準公共化托育、公共化托育等3大途徑，分別有不同額度的補助；2至3歲屬幼幼班階段，有的家長送保母、有家長送幼兒園，則幼兒園學費補助或托育補助2種措施，擇一補助。

議員質疑變相買票

39歲徐姓婦人生育3名兒女，最小兒子現年3歲多，趕上市府這波幼兒學費補助，她說，私幼每學期學雜費5萬多元，補助仍不夠，但總比沒有好。

國民黨籍議員張秀華表示，政府用補助減輕家長育兒負擔是好事，但補助對象、辦法、金額等應更深思熟慮、周詳規畫，才利於政策長遠執行；且預算未審即宣布，程序不對，時值選舉之前，有變相買票之嫌。

民進黨籍議員蔡文旭、陳幸枝均肯定補助措施，陳幸枝說，議會逾半數議員與幼兒園、市府曾座談研議補助，市府此時宣布送父親節禮物，用意良好，唯選舉漸近，時機較敏感。

(中國時報)

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