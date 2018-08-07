凱旋青年夜市 不會搬回鳳山

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中國時報
／高雄報導

青年夜市鬧雙包？鳳山青年夜市今年4月轉戰凱旋夜市重新開幕，假日約萬人湧入。不過，近日盛傳有攤商打算集結於鳳山原址重起爐灶。對此，凱旋青年夜市管委會要消費者認明唯一「青年品牌」合法夜市；高市府也駁斥，鳳山原址違法不得再經營。

高雄夜市素有「北瑞豐、南青年」之稱，20年歷史鳳山青年夜市因土地違反《都市計畫法》黯然吹熄燈號，4月「原汁原味」搬家到前鎮區凱旋夜市，腹地廣大、動線順暢，停車場更可容納500台汽車、3000輛機車，加上緊鄰輕軌、捷運，交通十分便利。

傳有攤商想搬回博愛路

近來坊間盛傳凱旋青年夜市人潮不復以往，生意下滑，而有攤商打算揪團於鳳山博愛路原址讓青年夜市「死灰復燃」。凱旋青年夜市管委會坦言，確實有此一說，但強調「凱旋青年」是完全合法夜市，要攤商放心在此做生意，消費者也可盡情吃喝玩樂。

高市經發局市場管理處長吳思賢指出，原鳳山青年夜市土地屬於都市計畫住宅區，不符合《高雄市攤販臨時集中場管理自治條例》，除非土地使用分區改變，否則不得再經營夜市，而近日派員去查看也無動工情形。

實際到凱旋青年夜市走一遭，像是阿Q凍圓、不一樣滷鴨血、尚峰豆乳雞等人氣美食，依舊有排隊人潮，而近來文創拼豆、創意烤畫、撈魚、釣龍蝦也吸引親子客群。

夜市鬧雙包會分散客群

不過，有飲料攤透露，原址鄰近住宅區較吸客，現在業績大概掉2成，主因是大環境景氣不好，到哪都不好做生意，畢竟剛搬家需要重新培養客群，也對新址保持信心。而有店家直說，如今做得好端端，沒必再搬來搬去，「夜市鬧雙包」只會分散客群。

(中國時報)

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