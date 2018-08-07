花蓮復康巴士不足 再添2輛

花蓮身障復康巴士接送率偏低，縣府編列預算和加入車輛調度，解決使用者預約不成問題。（許家寧攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮縣符合申請身心障礙者復康巴士者超過3000人，但去年僅接送590人，身障者預約不成比率多達25％，社會處針對接送率偏低，今年再編列1000萬元並增至20輛復康巴士配合長照巴士13輛，補足更多身心障礙者就醫、復健的需求。

花蓮縣境內有3290多名身障者需要申請復康巴士接送就醫，花蓮審計室指出，2017年申請並獲復康巴士接送服務者只有590人，載送率僅17.93％，相當於有2700人身障者預約不到或未獲得服務，其中預約接送服務不成比率達18至25％。

縣內復康巴士業務自2004年起由門諾社福基金會承攬，目前計有18輛復康巴士，優先提供需完全依賴他人的身障者就醫，但因醫院門診、復健時間集中多於上午至中午，造成黃金時段車次經常「一位難求」。

花蓮縣政府社會處指出，由於復康巴士車輛及人員有限，導致服務率偏低，社會處今年度編列1020萬元，做為人事管理及行政費用，預計今年新加入2輛復康巴士，再配合門諾5輛與一粒麥子基金會8輛長照巴士加入調度，解決預約不成問題。

縣府除增加復康巴士來提高服務效率外，還提供愛心計程車供民眾搭乘，使用輪椅的身障民眾可預約台灣大車隊的休旅車，憑縣府核發的乘車卡，還可享3成的車資優惠，提供多元及時交通服務滿足身心障礙者及老大人的需求。

(中國時報)

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