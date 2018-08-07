包租代管 降低房東疑慮是關鍵

2018年08月07日 04:11 中國時報 葉德正

興建社會住宅緩不濟急，包租代管政策應運而生，不僅能改善空屋率，更能保障弱勢族群，不過新北市今年1月起推動以來媒合150戶，離目標每年2000戶僅達成7％，城鄉局表示，目前除積極推動公益房東稅賦優惠自治條例外，也會繼續宣導解除房東疑慮，全力達成媒合目標。

新北市社會住宅近年來一棟一棟蓋，包含林口世大運選手村在內已有5619戶，但據新北市審計處統計，新北市社會住宅需求量高達5萬2439戶，僧多粥少，要蓋滿5萬戶是不可能的任務，唯有將閒置房屋提供給這些有需求的民眾，才能徹底解決問題。

新北市府報告書指出，新北市低度使用住宅數多達11萬8000餘戶，但台灣租屋市場長期以來一直是地下經濟，不少人擔心將房子交給政府委託的專案團隊管理，未來恐怕面臨「萬萬稅」，寧願空著也不願出租，沒有足夠誘因，很難讓這些隱性租屋資料攤在陽光下。

要讓房東消除疑慮，稅賦減免是最大的誘因，以6都來說，桃園市、台中市、台南市、高雄市都已制定自治條例，把社會住宅公益出租人的房屋稅及地價稅為0，但新北市與北市自治條例都尚未通過議會審議，新北市的自治條例更是需要修改後重送，影響包租代管的媒合效率。

城鄉局住宅發展科長鄭健志說，除了稅的問題，大部分房東習慣自己當老闆，為消除房東疑慮，目前他們已舉辦多場說明會，且參與計畫保證租金收入3年，還有一年1萬元的修繕獎勵與居家安全險3年保障等，且房屋仲介費都由政府埋單，盼有更多房東加入行列。

(中國時報)