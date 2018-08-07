沒換床單 飯店送鹹酥雞致歉

2018年08月07日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮觀光受今年206地震打擊，觀光產業一落千丈，一家4星級酒店又被入住遊客發現房務人員只將「床單拉平，連換都沒換！」PO網爆料後，網友直呼「很噁」，誰還敢來花蓮！飯店昨（6日）出面致歉，坦承房務備品不夠，事後已跟房客致歉，並將床單全部更新。

來自台北的周姓投訴民眾指出，他們整團晚上7點入住花蓮市區的百事達飯店，登記入住的14間房間有一半以上的房間還未打掃，遊客站在門外等候，竟發現房務人員沒有更換床單、枕套以及被套，對方居然當他的面「拉平床單、拍一拍床」了事。

投訴民眾指出，當下詢問房務員未何沒更新床單，竟回答「因為不夠，所以都沒換」，氣得他PO網質疑飯店太隨便，還可以說是4星飯店嗎？當場跟飯店櫃台主管反映，飯店事後向遊客致歉並送了2份鹹酥雞，以及每間房間各折價100元作為補償。

有觀光業者指出，花蓮先前因2月強地震造成觀光慘淡，遊客銳減，入住率僅剩2至3成，在政府與業者祭出「3355」補助旅宿以及「洄瀾之星」普悠瑪觀光列車等相關旅遊優惠；近來觀光逐漸復甦，8月份花蓮市區飯店多已客滿，更傳出洗衣店來不及消化清洗被單。

對此，百事達國際飯店副理曾俊凱昨出面致歉，他解釋，房務備品是外包作業，當天因飯店客滿，廠商備品不足才出包，清查當天共有30間房來不及更新，飯店當晚獲報已立即更新改善，強調未來會加以改進，並對房客服務不周深表歉意。

(中國時報)