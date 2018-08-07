兩岸互動 侯友宜提6字箴言

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中國時報
吳岳修／新北報導

金門5日舉辦從廈門引水儀式，行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志致詞時遭台下民眾噓爆不顧民間疾苦，新北市長參選人侯友宜6日參加活動時，提出兩岸互動的6字箴言「溝通、理解、包容」，強調兩岸一定要互信包容，否則只會傷害兩岸民眾感情。

侯友宜說，兩岸一定要多溝通、多理解、多包容，如果兩岸之間沒有多一點的包容與理解，會很容易傷害到兩岸民眾的感情，這不是每個人所樂見的事。

侯友宜再次將炮火鎖定能源政策問題，他強調與台北長參選人丁守中都清楚反對在深澳興建燃煤電廠，新北市已有3個核能電廠，其中核四已封存且燃料棒送回美國，他擔任副市長時就堅持「沒有核安就沒有核電」，無法適當處理核廢料也不能使用核電，當年就是蘇老縣長核准環保署深澳燃煤電廠擴建公文，他希望老縣長不要用「安全無汙染」的話語來閃躲，他再次重申「我就是反對蓋深澳燃煤電廠」，同時也請老縣長直接說明白「支持蓋或不蓋？」

媒體問到侯友宜人氣火熱，走到哪裡都會有議員參選人緊跟，儼然是泛藍最強母雞，侯友宜微笑指著身旁新莊區議員黃林玲玲及議員參選人蔡健棠說，跟蔡是認識30年老朋友，黃議員則是擔任7年多副市長的好幫手，都是「厚友誼」好朋友，現在大家只有一個目標，就是幫助「國民黨打贏年底選戰」，只有大家團隊凝聚在一起才能成事，不是只有侯友宜個人的事。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌未來要在29個行政區成立競選總部，侯友宜說，成立競選辦公室要看有沒有需求，且參選人政見要跟市民聯結在一起，如果競選活動沒有好政見支持，再多活動意義也不大，「我到哪個地方就會提出政見，用行動政見來讓市民知道我在做什麼。」他要清楚的告訴市民「我現在要做什麼！」

(中國時報)

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