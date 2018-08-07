丹麥奪冠 黎明國小女足隊揚威國際

台中市黎明國小女足隊，5日勇奪2018丹麥維爾比約盃女生11歲組冠軍，興奮揮舞國旗。（黎明國小女足隊提供）

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中國時報
／台中報導

台中市黎明國小女足隊，前往丹麥參加歐洲最大的青少年隊足球錦標賽之一的丹麥維爾比約盃（Vildbjerg-cup）足球錦標賽！一路過關斬將5日晉級冠亞軍賽，對上丹麥俱樂部強隊 Ballerup-Skovlunde IF，最後以1比0奪下女生11歲組冠軍；領獎時球員興奮的揮舞國旗，消息傳回台灣家長們更是眼眶泛紅。

飛越9000多公里，黎明國小女足隊上月31日前進丹麥維爾比約，參加2018 丹麥維爾比約盃足球錦標賽；選手們參加4到5天的比賽，面對人高馬大的北歐選手，黎明國小女足隊勇奪4場全勝；8月5日晉級4強賽，上半場在落後對手情況下，下半場奮力直追，比賽終結前打成平手後，PK賽以3比2終結對手，前進當天冠亞軍賽。

冠亞軍賽，對上也是全勝紀錄的丹麥俱樂部強隊Ballerup-Skovlunde IF，比賽競爭激烈；面對強壯對手，黎明女足隊多次被剷倒、甚至被鏟飛！讓在台灣看直播的媽媽們心都糾結在一起；在一次未能把握自由球機會裡，前鋒放聲哭了起來，這讓地球這端的媽媽也跟著哭了。

歷經多次拼鬥，最後以1：0勇奪2018丹麥維爾比約盃女生11歲組冠軍。黎明國小校長徐大偉說，感謝教練柳永齊及夫人，多年來對女足隊付出帶來這麼好的成績，並感謝各界捐款促成丹麥行；這次優秀的表現，讓校方備感榮耀。

(中國時報)

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