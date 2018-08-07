澎湖秋瘋季 行銷秋冬旅遊

「澎湖秋瘋季」飛揚的風箏，點綴澎湖不一樣的天空美景。（陳可文攝）

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中國時報
／澎湖報導

今年澎湖夏天觀光慘慘慘，澎湖縣政府與交通部觀光局澎湖國家風景區管理處攜手展開搶救觀光大作戰，一系列「澎湖秋瘋季」行銷秋冬旅遊，盼打造澎湖觀光全年不打烊。

澎湖旅遊旺季人潮不如預期，地方力挽狂瀾期盼曙光，尤其迎接「2018海灣旅遊年」及「2018世界最美麗海灣國際組織」年會到來，澎管處主打觀光結合運動休閒賽會，推出「澎湖秋瘋季」主題活動，形塑澎湖新意象，營造淡季不淡秋冬旅遊熱潮。

8月有澎湖吉貝沙灘嘉年華率先揭開序幕，文衡聖帝誕辰音樂會、海岸淨灘、沙灘排球錦標賽、環島沙灘路跑、吉貝夜音樂會、沙灘風箏會、石滬文化體驗之旅等；澎湖縣政府也共襄盛舉，「2018海島嘉年華」首場煙火秀6日吉貝島火熱登場璀璨點燃。

9月有寶島仲夏夜－澎湖最美麗海灣音樂會在隘門沙灘開唱，泳渡世界最美麗海灣、3場次嘉年華踩街遊行、12場次澎湖國際海灣燈光節等，展現磅礡聲光音效結合燈光藝術的新視覺饗宴。

10月有全國沙灘木球錦標賽、菊島風箏表演賽、第二屆全國風島觀光盃羽球、藍球錦標賽、第二屆全國風島觀光盃慢速壘球、排球錦標賽。

11月有菊島澎湖跨海馬拉松、亞洲盃風浪板錦標賽等，都將串聯起世界最美麗海灣年會及海島嘉年華活動，嶄新澎湖旅遊精彩可期。

(中國時報)

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