楊鎮浯批陳福海縣長割稻尾

2018年08月07日 04:11 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

未獲邀請出席的立委楊鎮浯，痛批陳福海「割稻尾」。（李金生攝）

金門醫療專機6日進駐尚義機場，大力爭取的立委楊鎮浯卻未獲邀請出席啟動典禮，他痛批陳福海縣長「搶功」收割歷任縣長和離島立委努力的成果，讓這場金門的大事和喜事，意外引爆2人年底爭奪縣長大位的序幕戰。

陳福海前天剛主持兩岸通水儀式，緊接昨天又主持醫療專機進駐啟動典禮，連打2張與鄉親息息相關的「民生牌」，希望催化鄉親的政績認同感，為連任做好舖路工作。

出馬挑戰的立委楊鎮浯則炮轟陳福海近來的言論與選舉操作，都將眾人努力的過程完全簡化，只凸顯自己，「收割」政績，心心念念只有選票的作法，讓人十分遺憾。

楊鎮浯表示，醫療專機進駐離島一案歷時多年，各離島歷任縣長、立委和議會皆曾參與努力，他與立委陳雪生、楊曜就任後，繼續向中央爭取，歷經1年多的波折，終於聯手爭取到10年40億元預算，用於補助離島緊急醫療救護計畫，其間在他的進一步爭取下，金門第1年的自付比率由原來的70％降為20％，往後各年再依比率逐年調降。

楊鎮浯等3位離島立委與衛福部、民航局等相關單位，將於8日在松山機場舉行駐地備勤記者會，並由衛福部長陳時中具名發出邀請函，但金門縣卻已搶先啟動，讓他們感到錯愕。

陳福海昨在媒體聯訪時，詳細說明自己在立委任內對離島醫療專機案的努力，但僅在啟動儀式結束致詞時，才提到感謝立委楊鎮浯也給很多幫助。

未獲邀請出席的楊鎮浯也只能表示，「把事情做好，比什麼都重要。」強調醫療專機進駐金門，讓鄉親更有保障。主辦單位縣衛生局則未對為何沒邀請楊鎮浯，做出任何回應和說明。

(中國時報)