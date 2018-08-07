精神病照護資源 桃居六都之末

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中國時報
／桃園報導

桃園市精神照護個案有8890人，但負責精神衛生行政的關懷員員額跟經費3年來不曾調整，居六都之末，社會案件又頻傳，精神疾病患者宛如不定時炸彈，市議員要求向中央要人、要經費。衛生局表示礙於中央員額控管，市府自編預算多聘14人、達28名關懷員，社會安全網今年也再多8個保護性社工，可望降低人力比。

議員謝彰文說，2014年至今關懷員一直控管在14人，補助經費也只有780萬，都是六都之末，做不好常有社會治安問題，像是年初平鎮龍岡有精神疾病個案，礙於聯繫不上家屬、無法強制就醫，沒想到他竟持刀闖進理髮院朝民眾揮砍再自殘，鄰居憂心他宛如不定時炸彈，大聲疾呼增加關懷員人力員額和經費。

衛生局心理健康科長陳小燕解釋，市府自編770萬元預算增聘14名關懷員，加上社會安全網，社工達32位，且與警消長期合作，若有自傷或傷人之虞，就護送就醫，先把危險情緒降低到平穩後再來談就醫，坦言若遇到家屬斷然拒絕，只能尊重，但也會提醒轄區派出所留意，她也提到精神疾病被汙名化，其實精神疾病比較不會發生暴力行為，有的是無法治療的人格違常，必須透過心理治療才行。

另有議員要求興建市立醫院，衛生局長王文彥坦言簡易專科醫院要5年、綜合醫院從規畫到營運恐要10年，下月會召開專家會議，研擬在偏鄉山區大溪、海邊大園建立綜合醫院和專科醫院。

(中國時報)

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