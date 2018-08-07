2018年08月07日 04:11 中國時報 蘇慧貞

節氣表上說是立秋了，而暑氣仍盛，使得燦烈的光射大多時候讓我們面頰上的汗水不止？這樣的溫度下，接待了到達我的辦公室時也揮汗淋漓的邱爸爸、邱媽媽；看來樸實敦厚的兩位，低調地以愛子之名，給成大一筆意義不同的紀念獎學金，一半給家境清寒孩子，一半保留給紹亨來不及完成學位的機械系學弟妹們。

根據教育部統計，近2年來全國每一年有超過1萬8000位來自校園的年輕生命在交通事故中受傷，更有將近800位青春嘎然而止、從此無法繼續展翅翱翔，這讓親人永遠痛心、學校永遠遺憾，紹亨正是其中我們必須提前與他告別的一位。

邱媽媽溫雅細緻，親切地和我說起她參加過每一場新生家長座談會以及我們在不同縣市舉辦的家長座談會。她相信，我誠心誠意想致力於教養這所大學的學人、成就因為這所大學所啟發的夢想，她說，孩子自中部來成大就學後，每一次的對話和返家都充滿著描繪對校園的喜愛、對未來的憧憬，彷彿人生自此有無限可能的開展！

我雖是心酸不捨，卻能夠體會媽媽想把孩子的名留在他夢的源地，那一種深層念想……因為，一年前，我們也幸運地、敬謹地接受了一筆來自海外、由後代子孫為感念其先輩在這個美好校園中所經歷的有尊嚴、有理想的對待而慨捐的紀念獎學金，以其之名、滋育後輩、實現夢想、永留校記！

這是小愛成大愛，這是以誠為始、以善為終的傳承，午後依然熾熱的空氣凝結中，我分不清在我們大家臉上的是汗水？還是淚水？

(中國時報)