台日視障音樂會 招募點字轉譯志工

台日視障音樂會將在高雄師範大學演出，校長吳連賞邀請大家來聆賞不同生命層次的感動。（李義翻攝）

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中國時報
／高雄報導

視障朋友演奏音樂必須跨越重重障礙，音樂點字樂譜是關鍵，台日視障音樂會11日將在高雄師範大學演出，校長吳連賞邀請大家來聆賞他們的演出外，也希望有更多熱心人士能夠加入點字轉譯志工的行列。

視障朋友大多靠記憶把樂曲旋律和節奏記住，缺乏閱讀樂譜、熟悉曲目細節的能力。自幼因眼癌而全盲的視障者辜進心，就讀文藻外語大學時學吉他，雖有志工協助讀譜，但樂譜中的小記號卻難以透過語言表達而被澆熄學音樂的熱情。

直到與同為視障的妻子呂千毓赴日留學，進入筑波大學附屬特別支援教育視覺障礙學校音樂科研讀，透過點字樂譜學習，才讓他重拾對音樂的熱情，也展露在視障音樂上的天賦。

一般點字是由六點排列組合而成，而音樂點字不同於注音的排列方式，以至於台灣音樂點字並不是很普及的教材。不如有日本有志工支持視障點字圖書館、樂譜點譯中心，來得便利，於是辜進心決定回台灣籌組志工團隊。

「躍動在點字音符之間－台日視障音樂交流演奏會」會前記者會6日由高師大校長吳連賞、文藻外語大學師資培育中心教授蔡清華、台南市佑明視障協進會理事長黃世禎共同主持，說明此次邀來日本和台灣知名視障演奏家同台演出，電影「逆光飛翔」男主角黃裕翔也參與演出，透過音樂帶大家感受生命不同層次感動。

(中國時報)

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