金門緊急醫療專機 駐地4年 全年無休

2018年08月07日 04:11 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

金門縣緊急醫療專機6日起正式進駐尚義機場，未來4年將提供鄉親24小時全年無休的緊急醫療後送，以及病危返鄉服務。

陳福海縣長在啟用儀式中強調，縣府全力推動以「在地醫療」為主、「空中轉診」為輔的醫療政策，期待提升縣民的醫療照護品質。

編號B-95119 Phenom 300型醫療噴射專機最大續航時間為5小時、最高時速為每小時963公里，性能較直升機更佳，具備艙壓穩定及低噪音之特性，更可控制溫濕度及通風，提供優良的飛行環境條件。

陳福海縣長指出，過去由直升機後送時代，需自島外駐地飛來，來回就要150分鐘，且還不包括飛行前的整備作業時間；但目前的醫療專機在金門尚義機場駐地，單趟飛台僅需50分鐘，將可減少等候時間，降低病人死亡率。

金門縣衛生局表示，這項駐地案為期4年，契約價金4億9800餘萬元，其中緊急醫療後送時數為1040小時約315趟次、病危返鄉時數為400小時約121趟次。

得標廠商飛特立航空公司專營國際緊急醫療運輸，救援地點遍及中國大陸、日本、菲律賓、韓國、馬來西亞等地。

該局指出，行政院原核定緊急醫療後送由金門縣自籌70％約每年7000餘萬元，陳福海縣長極力爭取後，2018年降為20％約每年2000餘萬元，1年估計節省縣款5000餘萬元。2019年至2022年再由20％調整為12％約每年1080餘萬元，估計將在逐年調整後，節省縣款6000餘萬元。

(中國時報)