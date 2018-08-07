分局長太龜毛 幹部爆出走潮

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中國時報
／桃園報導

桃園市某分局今年自從新的分局長1月上任後，因為對業務「吹毛求疵」，不少幹部受不了，幾個月以來傳出「出走潮」。有幹部抱怨，當了20年警察，在不少分局長底下待過，就屬這位最誇張：「既然分局長走不了，只好自己調走！」

不願具名的幹部說，該分局長讓大家覺得誇張的是，日前的總統車隊行經大溪，不過短短10分鐘，他事前仍帶著近30名幹部，徒步走完車隊路線，要求幹部注意各超商等可能有陳抗人士聚集地點，當天就走約5公里，幾乎可以比美捷警隊。不少幹部批評「有必要這麼誇張？」此外剛上任時也時有臨時要求幹部5分鐘內集合開會，讓許多幹部吃不消。有幹部說，有時因公外出，還要臨時趕回來，真的會很不滿。

大溪因為活動多，不少組業務繁雜，也有幹部為了這些活動，曾經數個月1天假都沒放過。但分局長在這些組提交計畫時，痛批計畫內容空洞、等同毫無規畫。就有基層抱怨，這些計畫這麼多年來都是這樣，也從沒出過事，不解分局長到底要求什麼？另外例行勤務，要求多次會勘，也讓幹部質疑浪費時間。

1名幹部抱怨，當了快20年警察，第1次遇到這樣的分局長，喜歡把簡單的事情複雜化，「難道是嫌警察事情不夠多嗎？」據了解，已有數名2線2星、2線3星幹部受不了，陸續請調離開。有民代認為，該分局長鮮少與外界交際，幾乎忙於工作，但若適時與部屬交心，才能讓警政工作進入軌道。

(中國時報)

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