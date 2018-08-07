襲胸脫褲 校車司機褻童被炒

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中國時報
／花蓮報導

花蓮縣南區一所偏鄉小學年約38歲的張姓校車司機，去年底應徵至該校擔任駕駛，現爆出他於今年2月至4月間，涉嫌多次脫男童褲子、拿橡皮筋射女童屁股，甚至還有「襲胸」等離譜行徑，惡行曝光後，張男遭校方火速解聘，昨6日被依妨害性自主罪嫌移送地檢署偵辦。

38歲的張姓男子去年11月透過民代介紹至南區一所原住民鄉小學校擔任校車駕駛，每天負責接送小朋友上下學，未料他利用職務之便，做出離譜行徑讓學童飽受驚嚇。

家長憤怒說，校車是政府幫助偏遠、交通不便學生的美意，沒想到學生張姓司機到職不到半年時間就對學童性騷擾，讓家長相當氣憤；但礙於張男疑與民代關係良好，家長多半敢怒不敢言，只能私下透過校安通報，盼能遏止司機惡行。

教育處長劉美珍表示，縣府接獲校安通報後，4月8日立即將張姓校車司機停職並著手調查，經性平會確認張男性騷擾行為屬實，涉嫌違反兒少保護法，隔日立即將他解聘處分，校方另啟動後續輔導機制，提供受害學生的心理支持與陪伴。

警方指出，經社工人員通報，發現張嫌涉嫌觸摸女童胸部，並約談張嫌到案說明；張否認有襲胸，但坦承有跟男童脫褲「玩耍」，因行為涉及公訴罪中的強制猥褻罪，全案6日訊後將相關事證交由檢方偵辦，最重可處6月以上5年以下有期徒刑。

(中國時報)

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