狂歡過後 大溪關聖帝君遶境 垃圾量爆棚

大溪區普濟堂關聖帝君聖誕慶典暨遶境活動4、5日舉辦，沿路設置的垃圾桶無法負荷。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

大溪區普濟堂關聖帝君聖誕慶典暨遶境活動配合地方31個社頭，進行2天2夜遶境，眾人狂歡過後，留下9公噸垃圾，市區內隨處可見爆滿的垃圾桶，髒亂環境令人作嘔。

大溪清潔隊員為此從6日清晨4時開始打掃，並加派垃圾車收運，趕在民眾上班前，還給居民好環境。

普濟堂關聖帝君聖誕慶典號稱是大溪第2個過年，今年4、5日舉辦，大溪幾乎成為不夜城，除了遶境社頭外，居民也一起狂歡慶祝。蔡姓遊客說，5日晚上到大溪拜拜，並跟著社頭遶境，雖然沿途設有垃圾桶，但沒想到垃圾實在太多，垃圾桶都滿出來。

蔡姓遊客又說，垃圾桶滿出來後，社頭、遊客們還是有丟垃圾的需求，因此垃圾桶周遭滿滿都是飲料瓶子、食物包裝盒，自己也覺得很誇張。她說，自己見到這麼多垃圾，想到隔天不知道怎麼清理，只好把手上的垃圾帶回家中，避免再造成髒亂。

對此桃園市環保局表示，因為數萬人潮與隨之而來的垃圾量，活動期間動員環保志工與清潔隊員100多名協助掃街，還有熱心信徒自發性加入掃街清潔的行列。遶境結束後，為了盡快還給市民整潔的市容，64名外勤清潔隊員，從6日凌晨4時開始打掃，並加派垃圾車，總共清出9公噸垃圾及資源回收物1公噸，讓大溪老街有好環境。

(中國時報)

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