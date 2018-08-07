自造者開趴 南科團隊秀創意

友善列印
中國時報
╱台南報導

自造界盛事Maker Faire Tokyo 2018上周末在日本東京登場，主辦單位更在現場規畫台灣專區，南科AI_ROBOT自造基地14組團隊共50人，帶著豐富的作品首度前往參與，整齊的陣容吸引不少當地民眾與自造者駐足參觀，對來自台灣的自造成果相當感興趣，並趁著交流的機會，邀集各國自造者年底來台參與南科基地成果展暨嘉年華會。

Maker Faire Tokyo在東京國際展示場展開，今年邁入第7屆，是相當具有規模的世界級自造者盛事。今年擴大規模舉辦，共有來自全球各地約400位的自造者與會，2天超過7萬人次入場。

南科AI_ROBOT自造基地由科技部指導，南科管理局委託金屬中心打造創新自造基地，擁有科研等級的自造設施及高階智慧機器人試作及訓練環境，這次在基地技術總監林天柱帶領下，首度前往參與活動。

團隊展出的成果內容相當多元，包括智慧醫療、AI機器人、無人載具、AR/VR等領域，成大展出台灣奇蹟之指「3D列印義肢」、淡大展示「互動式生理解剖學教學模型」，還有GreenMakerStudio展出結合開源韌體的桌上型CNC「CV3 Taiwan」，都頗受好評。

林天柱表示，科技部與南科都致力於台灣自造風氣提升，這次到東京主要是增進自造者間的交流，共同推動自造文化；會後台灣團隊邀請其他團隊，年底時前來南科基地參與自造嘉年華會。

(中國時報)

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