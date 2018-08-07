羅騰園搬遷 房東指無政治力介入

2018年08月07日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣議員蔣月惠設立的羅騰園肢體殘障協會，日前蔣和房東陳素綿因社區道路拓寬問題發生口角，被要求3個月內搬走，陳連日來遭網友圍剿，決定親自跳出來說明，表示並無政治力介入。蔣則表示，已找到新家，預計9月完成搬遷，會和房東「好聚好散」。

陳素綿目前擔任廣慈功德會長，她表示上周到羅騰園教院生跳舞，休息時看到議員，因里長請託她協助遊說議員不要再阻擋社區道路拓寬案，沒想到蔣的情緒激動說「我不要聽！」她的牌氣也上來了，雙方口角一氣之下才說出不再租給羅騰園的話。

消息傳出後，陳素綿遭網友圍剿，有人直指是政治力介入。她說與蔣認識近20年，當天和吵架後整晚都睡不著，網路一面倒被罵讓她非常難過，才決定站出來為自己發聲，並強調和政治、選舉都沒關係。

她說房子租給羅騰園後，她常帶著功德會成員教院生跳舞，前後超過6年；議員也常常轉介弱勢個案由功德會協助。她說很不捨院生，如果羅騰園無法在3個月內找到房子，也不會趕人。

蔣月惠則表示，她日前已說明整個情況，態度不會改變。她也感謝房東多年來給的方便，既然不租了大家好聚好散，房東如還要帶院生表演也可以。羅騰園已找到新家，位於屏東市和生路約40至50坪，月租6000元，以後安置人數將從11人降到6人。

(中國時報)