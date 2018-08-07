柯P跑攤高歌 搶回市場選票

台北市長柯文哲5日出席萬大漁市場旁的廟會餐敘，逐桌向民眾致意，台北漁產公司董事長黃俊誠（左）、總經理陳志芳（右）則在旁緊跟。（吳堂靖攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲積極推動市場改建，但基層反彈聲浪不斷，甚至嗆聲「他別想在市場拿到票！」且上周市場攤商大會師，柯市府不但缺席，還讓國民黨參選人丁守中趁虛插旗；為挽回在市場的劣勢，柯5日親自出席萬大漁市場餐敘，不但坐好坐滿，還拿出搏感情的絕招，現場和大家合唱〈堅持〉、〈世界第一等〉等曲目，果然炒熱現場氣氛，大家HIGH到最高點，讓隨後現身拉票的國民兩黨市長參選人丁守中、姚文智，相形之下受到冷落。

知情人士也私下透露，萬大漁市場改建風波不斷，由於工期長達7年，加上中繼市場位於堤外、防汛期撤離費也喬不攏，攤商反彈聲浪極大，也讓相關單位面臨壓力，這次餐敘以「關聖帝君聖誕餐會」為名，但其實去年並未舉辦，今年不僅席開逾百桌，還號召漁產公司、製冰商、承銷商等參與，此次餐敘目的恐怕是為了製造機會，讓柯文哲能夠一次拜會漁產界人士。

逐桌致意 眾人簇擁

柯文哲於5日晚間7點一現身，現場即施放鞭炮歡迎，漁產公司董事長黃俊誠、總經理陳志芳更是全程緊跟，還不時喊出：「拜託拜託！多多支持！」柯文哲更帶著產發局長林崇傑、市場處長許玄謀、市政顧問蔡壁如等人出席，還114桌逐桌致意，直至水果上桌才離去，展現極高度的誠意。

丁姚拜票 受到冷落

柯最後更與漁產公司同仁高歌〈堅持〉、〈世界第一等〉、〈鑼聲若響〉等曲目，現場人士觀察，柯親自出馬，雖沒談到市場問題，但效果就是不一樣。至於對手姚文智則於晚間6點半抵達，同樣逐桌致意，助理更是賣力推廣姚的官方Line帳號，但相較於柯受到歡迎的程度，大家對姚態度冷淡，丁守中則在晚間9點隻身前往拜票，人潮早已走了一大半。（飲酒過量，有害健康）

(中國時報)

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