增至8例 新北登革熱群聚擴散

2018年08月07日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

新北市登革熱疫情擴大，新莊瓊林里4日公布第5及第6位本土性登革熱確診病例，事隔不到2天再宣布第7、第8位病患夫妻確診，疫情已從瓊林里6例病患，跨里擴散到周遭興漢里2例病患，新北市衛生局研判疫情已自南部北移且「勢不可擋」，即日起再提升防疫等級，除大規模噴消外，另強力進行室內孳生源清除，民眾需自主清除家中積水容器，一旦查獲將逕行開罰3千到1萬5000元罰鍰。

未自主孳清 最高罰1萬5

衛生局指出，前6位病患均住在瓊林里，新增第7與第8位病患是51歲及46歲夫妻，兩人家住北邊興漢里，與瓊林里第6位病例住家距離約1公里，夫妻倆近來無出國紀錄，主要活動均在住家及工作處所，研判是繼第一波疫情的第1、2、3病例群聚傳染後，第二波第4、5、6病例的群聚疫情擴散。

是否再擴散 本周關鍵期

衛生局長林奇宏說，新北市這次本土型登革熱第1例患病在7月7日發病，緊接著14日、18日、28日、31日及8月1日、2日各有民眾發病，本周是檢視疫情是否擴散的重要黃金周，因為登革熱病患發病當天的「前1後5」天，血中病毒具有可傳染性，期間若有蚊子叮咬患者，被感染的蚊子就可能再向外傳染，最後一位病例在8月2日發病，依可傳染期計算前1後5，本周即可得知疫情是否再度擴散。

林奇宏指出，過去十多年登革熱在南部流行，南部民眾較具防疫識能，但北部民眾相對不足，防疫人員在第1起病例出現後即展開多次戶外噴消，但疫情至今擴散到8例，漏洞可能與家戶內防疫及積水容器未清除衍生孳生源有關，8月4日及5日已動員150人次，針對瓊林里近2千戶入屋清除與宣導，執行率約73.6％。

林奇宏表示，即日起將針對這8位確診病例住家、工作場所及經常出入處所2百公尺內公告為防疫熱區，防疫人員將強力執行噴消與孳生源清除工作，呼籲民眾主動清除家戶內外積水容器、加裝紗窗門、噴灑防蚊液，一旦出現發燒、頭痛、骨頭關節肌肉痛、紅疹及腹瀉等症狀，應立即就醫篩檢，若發現屋內有積水容器，將開罰3千到1萬5000元。

(中國時報)