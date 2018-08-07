竹市眷村飛行夢 集50年大成

2018年08月07日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市眷村博物館即日起推出「眷村子弟飛行夢主題特展」，此是台灣首次以過去50年空軍發展史及眷村2代、3代飛行員為主題的特展，並介紹4位退役飛行員、兩位現役飛官的精采故事。

文化局指出，「眷村子弟飛行夢」主題特展，展出特點是以新竹眷村的2代、3代飛行員，學成後奉派新竹基地先後駕駛F-86、F-100、F-104及幻象2000等戰機，執行台海領空巡弋任務的事蹟，而透過此主題特展在814空軍節前呈現出來，更深具歷史與傳承意義。

6位飛官 因父親立志

此外也特別展出6位飛官從軍報國的心路歷程，包括退役將軍于建俊、上校劉屏瀟、上校吳慶璋、上校沈先康，及現役幻象飛官中校吳邦彥，上尉胡家豪，6位飛官的共同點都是深受父親影響而立志當上戰鬥機飛行員，其中吳慶璋、吳邦彥是父子檔，還先後獲選國軍英雄楷模，堪稱新竹眷村之光。

4大主題 邀親子同樂

文化局表示，此次特展共有4大主題，除了「飛行員故事」外，還有「看見空中雄鷹」、「御風而行」及「夢想高飛」。看見空中雄鷹是介紹新竹基地歷代戰機F-86、F-100、F-104、幻象2000等戰機模型、飛機性能介紹，以及飛行員獲頒的各類勳獎章與說明，另外還有模擬基地機棚、室內互動學習區，裡頭提供了飛機互動式拼圖教學，讓前來參與的親子們在暑期中能輕鬆玩樂兼學習。

(中國時報)