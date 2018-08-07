盧秀燕反空汙公投 綠批烏龍

國民黨台中市長參選人盧秀燕（左五）6日舉行記者會，針對解決空汙問題，提出停止中電北送、反空汙公投等4大主張。（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導
民進黨團總召李天生（中）於市議會中，呼籲「國民黨撤銷烏龍公投、避免製造中小企業缺電危機！（陳世宗攝）

國民黨台中市長參選人盧秀燕6日舉行記者會，針對解決空汙問題提出「停止中電北送、不改善空汙停（撤）發機組執照、反空汙公投、向台電求償」等4大主張。民進黨團反批並要國民黨撤銷烏龍公投，並呼籲勿減汙不成，反釀中小企業缺電危機！

盧指綠承認政策錯誤

台中市議會6日排定經發局長呂曜志進行「減電公投對中市中小企業用電恐造成危害情形」專案報告！盧秀燕先於國民黨團舉行記者會說，當民進黨說「減少火力發電的反空汙公投」就是減電公投時，等於承認現在國家能源政策就是只剩火力發電，直指蔡政府非核家園政策的失敗和錯誤。

盧秀燕指出，發起這項公投是因中電北送犧牲台中人健康，中央政府能源政策的錯誤與草率，致使火力發電成為重中之重，雙北缺電也更加嚴重；民進黨政府執政錯誤所造成的後果，讓台中陷入空汙危機，中小企業淪為政治上的操作，令人憤慨與唾棄！

綠駁藍營減電不減煤

民進黨團總召李天生說，國民黨反空汙公投，若「以平均每年至少降低1％逐年降低火力發電廠發電量」；第一年將出現19.5億度電力缺口，以家庭用電平均300度計算，1年將影響約54.2萬戶家庭用電。以中小型工廠、商家每個月平均用電為5500度估算，會影響2.8萬戶中小企業。

民進黨團表示，國民黨是「減電不減煤」的烏龍公投，不僅無法解決空汙問題，反而造成台中市近7成、約8000家中小企業面臨缺電危機；呼籲該黨懸崖勒馬儘速撤回，也盼盧秀燕勿為自己選舉之私，傷害台中市中小企業的發展。國民黨市議員李榮鴻則指民進黨團是惡意抹黑！

(中國時報)

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