黃籲建抗日碑 高斥騙選票

民進黨台南市長提名人黃偉哲（右五）提出在有百年歷史的台南刑務所官舍群建立司法文化園區構想。（程炳璋攝）

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中國時報
／台南報導
國民黨台南市長提名人高思博（右四）帶著議員與群眾一起比出「新台南起義」手勢。（程炳璋攝）

日本殖民時期興建的台南刑務所官舍群曾是噍吧年事件烈士的受審地與服刑地，民進黨台南市長提名人黃偉哲6日提出興建烈士紀念碑構想，並設立司法文化園區，卻遭國民黨台南市長提名人高思博斥「騙選票才是民進黨最關心的事」。台南市文化局則表示，這項古蹟修復今年就將發包。

10年前遭火劫將修復

台南市每逢7、8月都有噍吧年歷史事件紀念活動，黃偉哲6日到中西區當年抗日烈士的受審地（現為司法博物館第3法庭）與服刑地（曾為日本殖民時期興建的台南刑務所），呼籲應興建一座紀念碑，並建立司法文化園區，完成台灣司法歷史的最後一塊拼圖。

噍吧年事件是台灣漢人有紀錄以來規模最大、犧牲人數最多的武裝抗日行動，事後被捕人數高達1957人，這些人多在現今司法博物館的第三法庭審判，並於台南刑務所（前台南監獄）服刑。

此一歷史事件結束後，台灣的抗日行動，也從武裝暴力轉型為社會運動與政治訴求為主。

黃偉哲表示，包括原台南刑務所官舍群3棟古蹟房地，司法院已同意撥交市府，目前正辦理移撥程序，將來如果有機會就任市長，更會進行古蹟修護及活化，與司法博物館形成「司法文化園區」。

高批選舉到了才重視

高思博表示，已有110年的台南刑務所宿舍群是市定古蹟，早在10餘年前遭「火劫」，過去台南市政府卻用圍牆「遮醜」，無法以古蹟的魅力帶動城市行銷，未能發揮台南在歷史文化上的優勢，只在選舉到了才重提重視古蹟文化，認為「騙選票才是民進黨最關心的事」。

市府文化局表示，台南日式刑務所官舍群過去的產權為法務部所有，近來才同意交由市府編列經費修復，市府正向文化部爭取修復工程經費補助，修復工程今年即將發包。

(中國時報)

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