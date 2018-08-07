挺你123vs.3創 陳韓互尬青創

2018年08月07日 04:11 中國時報 林宏聰 、 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

民進黨高雄市長參選人陳其邁6日發表「我挺你123」青年創業政策，力挺新創、微創、文創，盼孕育出高雄第1家獨角獸公司；國民黨參選人韓國瑜也提「3創」，強調要成立青年局，藉由創新、創意、創業翻轉高雄「又老又窮」困境。

簡化流程 扶植績優團隊

陳其邁6日與青年創業代表游子昂、藍炯銘、孫義智對談，三人表示，創業過程中尋找資金、跑行政流程都常遇到困難，需要政府協助，游子昂更指出，3年前創立「格外農品」光為了租閒置空間，被教育局及各級學校當皮球互踢，更遑論其他。

陳其邁提出「我挺你123」政策，內容包括「1個服務窗口」、「資金、資源雙管協助」、「實現新創、微創、文創3種青創」，簡化行政業務的申辦流程、成立城市級投資公司，並會選定表現績優的青年創業團隊大力扶植。

資金協助之外，陳其邁也預計以共享工作模式、與企業合作成立孵化器、加速器協助創業團隊，希望讓他們能夠獲得更多天使投資人青睞。

成立青年局 幫忙找資金

韓國瑜則說，高雄青年需要創新、創意、創業等「3創」，若他當選，將打造青年創新平台，導入物聯網、人工智慧、大數據、區塊鏈等技術幫助傳統產業升級，並運用年輕人最擅長的虛擬網路社群，進行跨國界青年創意激盪，讓高雄成為南部青年創業總基地。

此外，未來他主政下的高市府將成立青年局，專責幫年輕人尋找資金，發揮智慧去賺全世界的錢，也要與企業共同募集100億「青年創業基金」，讓40歲以下創業青年都有機會得到金援，市府則取得合資股份，一起創造無限可能。

(中國時報)