丁丁cosplay 幫台北上緊螺絲

2018年08月07日 04:11 中國時報 周毓翔 、 郭建伸 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市長參選人丁守中昨天打扮成英國卡通人物「建築師巴布」，並以「幫台北上緊螺絲」為主題，正式公開競選主視覺與選戰主標語「台北未來．在手中」，宣示選戰正式起跑。丁守中批評台北市長柯文哲讓台北市螺絲釘掉滿地，他還引用卡通名句：「can we fix it？yes we can！」

丁守中表示，這次主視覺設計的靈感，來自一位市民親自交給他一顆從大巨蛋鬆脫下來的鏽蝕螺絲釘，這顆沒拴緊的螺絲釘，代表柯文哲市政鬆散的普遍現象。另外一個重要的意涵，他認為，螺絲釘象徵務實專注，與他的特質十分相符。LOGO的螺絲釘設計，造型類似用手高舉「T」，象徵台北的未來掌握在市民的手中。

但是民進黨台北市長參選人姚文智認為丁的競選主視覺是「沒頭沒腦、不知有什麼手腳」，有作繭自縛的感覺。姚批評，丁很多政見都是抄襲、胡亂加碼，而且沒有中心思想，比如過去說要留著松山機場，現在「拿著香跟著拜」要廢松機；過去反核，現在卻跟著講以核養綠。

前副總統呂秀蓮昨宣布不參選台北市長，引發話題。姚文智民調未見起色，反而更低，呂秀蓮表示，這出乎意料，民進黨支持者現在都走在柯P旁邊，民進黨以往候選人最低民調為35.8％，姚文智民調竟都在10％以下，她以為自己出走後，姚文智會扶搖直上，「結果扶搖直上的卻是柯文哲」。

姚文智說，未來有機會去向呂秀蓮請益，希望整個選舉大家能夠團結一致、共同合作。媒體詢問是否會邀呂進團隊？姚說，「如果副總統有意願，我們當然不會排除」。

(中國時報)