受夠民進黨 民眾喊票投侯友宜

2018年08月07日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 吳岳修、／新北報導

新北市長參選人侯友宜6日到新莊參訪「神明的店」創意精品刺繡，離去前遇到以往都支持民進黨的吳姓民眾，他直言「民進黨執政後做得實在很爛，侯友宜有魄力、有霸氣，期待能給老百姓帶來新氣象」，表示這次「一定會投給侯友宜」。民進黨新北市長參選人蘇貞昌則在三重成立分區競選總部時，聲稱環保署依法核准的深澳電廠「嫁禍」在他身上，遭新北市府發言人張其強打臉並嗆聲：「海水退了，才知道誰沒穿褲子。」

新莊「神明的店」店長周煥智與侯友宜都是嘉義朴子人，侯友宜提及與周的爺爺是熟識，稱讚周家刺繡神明衣很有名氣，周煥智推陳出新，用創意結合傳統宗教藝術，推出Q版神明衣吊飾、關公酒座等文創商品，把傳統工藝發揚光大。

侯友宜說，他當選新北市長後要幫助年輕人找到適合場所，像是捷運的公益回饋空間，作為共同擁有的創作與展覽空間，不能讓文創只是侷限在一個小角落，只有在人潮匯流的地方才能廣為人知。

侯友宜也說，未來還要打造「青創產業園區」，提供有益創業青年團隊進行無人載具、人工智慧、物聯網的實驗基地，同時再透過「自造串聯平台」（maker chain），深化傳產和創業者的媒合，努力協助青年在新北發光發熱。

侯友宜離開前巧遇吳姓民眾，他自稱過去支持民進黨十多年，過去從沒投過國民黨，但這次「一定會投給侯友宜」，直言「民進黨執政後做得實在很爛，侯友宜有魄力、有霸氣，期待給老百姓帶來新氣象」，侯友宜握著吳男雙手堅定說：「我一定不會讓你失望！」

蘇貞昌6日在三重成立第一個分區競選總部時，再批新北市爭功諉過，「凡是我做的就變成他的，凡要嫁禍在我身上的，包括深澳是環署依據法令進行的程序，就弄到我身上。」

新北市府表示，深澳電廠更新擴建計畫是在2005年民進黨執政時由行政院核定通過，2016年通過環評，隔年即拆掉舊廠除役，至於2010年3月召開的節能減碳會議，是針對既有發電機組提高能源效率所召開，並非新電廠設置的審核會議，深澳電廠更是早在3年前就已全部拆除，並無蘇貞昌所說「裁示要做深澳電廠」。

(中國時報)