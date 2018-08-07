受夠民進黨 民眾喊票投侯友宜

新北市長參選人侯友宜6日參訪新莊「神明的店」刺繡精品店，強調當選後一定要致力推動文創與青創，提供更多舞台給年輕人。（吳岳修攝）

友善列印
中國時報
吳岳修、／新北報導

新北市長參選人侯友宜6日到新莊參訪「神明的店」創意精品刺繡，離去前遇到以往都支持民進黨的吳姓民眾，他直言「民進黨執政後做得實在很爛，侯友宜有魄力、有霸氣，期待能給老百姓帶來新氣象」，表示這次「一定會投給侯友宜」。民進黨新北市長參選人蘇貞昌則在三重成立分區競選總部時，聲稱環保署依法核准的深澳電廠「嫁禍」在他身上，遭新北市府發言人張其強打臉並嗆聲：「海水退了，才知道誰沒穿褲子。」

新莊「神明的店」店長周煥智與侯友宜都是嘉義朴子人，侯友宜提及與周的爺爺是熟識，稱讚周家刺繡神明衣很有名氣，周煥智推陳出新，用創意結合傳統宗教藝術，推出Q版神明衣吊飾、關公酒座等文創商品，把傳統工藝發揚光大。

侯友宜說，他當選新北市長後要幫助年輕人找到適合場所，像是捷運的公益回饋空間，作為共同擁有的創作與展覽空間，不能讓文創只是侷限在一個小角落，只有在人潮匯流的地方才能廣為人知。

侯友宜也說，未來還要打造「青創產業園區」，提供有益創業青年團隊進行無人載具、人工智慧、物聯網的實驗基地，同時再透過「自造串聯平台」（maker chain），深化傳產和創業者的媒合，努力協助青年在新北發光發熱。

侯友宜離開前巧遇吳姓民眾，他自稱過去支持民進黨十多年，過去從沒投過國民黨，但這次「一定會投給侯友宜」，直言「民進黨執政後做得實在很爛，侯友宜有魄力、有霸氣，期待給老百姓帶來新氣象」，侯友宜握著吳男雙手堅定說：「我一定不會讓你失望！」

蘇貞昌6日在三重成立第一個分區競選總部時，再批新北市爭功諉過，「凡是我做的就變成他的，凡要嫁禍在我身上的，包括深澳是環署依據法令進行的程序，就弄到我身上。」

新北市府表示，深澳電廠更新擴建計畫是在2005年民進黨執政時由行政院核定通過，2016年通過環評，隔年即拆掉舊廠除役，至於2010年3月召開的節能減碳會議，是針對既有發電機組提高能源效率所召開，並非新電廠設置的審核會議，深澳電廠更是早在3年前就已全部拆除，並無蘇貞昌所說「裁示要做深澳電廠」。

(中國時報)

丁丁cosplay 幫台北上緊螺絲 桃市食品業 3分鐘完成登錄

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。