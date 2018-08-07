國家卓越建設獎 中市拿下5座

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2018年08月07日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市公共工程品質與國際標準接軌！2018國家卓越建設獎評選，台中市府興建的「台中市南屯國民運動中心興建工程」勇奪「最佳施工品質類金質獎」，「台中綠美圖」、「水湳國際會展中心」獲「最佳規畫設計類卓越獎」，全國首創水岸品牌「綠川Lyu-Chuan」拿下「最佳環境文化類卓越獎」，市立圖書館外埔分館擴建工程榮獲「最佳規畫設計類金質獎」。

社團法人中華民國不動產協進會暨世界不動產聯盟台灣分會共同主辦「2018國家卓越建設獎」，台中市公共工程在多個獎項摘下5項金獎。

市長林佳龍說，「台中市南屯國民運動中心興建工程」獲最佳施工品質類金質獎，結合周邊動線，讓民眾使用更多元、平價國民運動中心。

建設局長黃玉霖指出，「台中綠美圖新建工程」及「水湳國際會展中心新建工程」獲大獎肯定；水湳會展中心還有兼具活動、藝文、散步、遊戲功能的市民廣場成為亮點。

受好評的綠川整治策略，從防洪、水質改善、景觀營造等4大要點出發，百年歷史水圳重獲新生，榮獲最佳環境文化類最高獎項「卓越獎」。

台中市立圖書館外埔分館擴建工程拿下「最佳規畫設計類金質獎」；藉新舊館縫合串聯圖書館與校園共融關係，為繼北區分館後台中第2座獲該獎的圖書館。

(中國時報)