國家卓越建設獎 中市拿下5座

台中市府興建的「台中市南屯國民運動中心興建工程」勇奪「最佳施工品質類金質獎」，「台中綠美圖」、「水湳國際會展中心」獲「最佳規畫設計類卓越獎」。（台中市政府提供）

友善列印
中國時報
／台中報導

台中市公共工程品質與國際標準接軌！2018國家卓越建設獎評選，台中市府興建的「台中市南屯國民運動中心興建工程」勇奪「最佳施工品質類金質獎」，「台中綠美圖」、「水湳國際會展中心」獲「最佳規畫設計類卓越獎」，全國首創水岸品牌「綠川Lyu-Chuan」拿下「最佳環境文化類卓越獎」，市立圖書館外埔分館擴建工程榮獲「最佳規畫設計類金質獎」。

社團法人中華民國不動產協進會暨世界不動產聯盟台灣分會共同主辦「2018國家卓越建設獎」，台中市公共工程在多個獎項摘下5項金獎。

市長林佳龍說，「台中市南屯國民運動中心興建工程」獲最佳施工品質類金質獎，結合周邊動線，讓民眾使用更多元、平價國民運動中心。

建設局長黃玉霖指出，「台中綠美圖新建工程」及「水湳國際會展中心新建工程」獲大獎肯定；水湳會展中心還有兼具活動、藝文、散步、遊戲功能的市民廣場成為亮點。

受好評的綠川整治策略，從防洪、水質改善、景觀營造等4大要點出發，百年歷史水圳重獲新生，榮獲最佳環境文化類最高獎項「卓越獎」。

台中市立圖書館外埔分館擴建工程拿下「最佳規畫設計類金質獎」；藉新舊館縫合串聯圖書館與校園共融關係，為繼北區分館後台中第2座獲該獎的圖書館。

(中國時報)

桃市食品業 3分鐘完成登錄 高思博行腳 高喊新台南起義

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。