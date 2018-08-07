高思博行腳 高喊新台南起義

2018年08月07日 04:11 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

國民黨台南市長高思博高喊「新台南起義」將從口號化為行動，6日在台南市東區關帝殿宣告9日起展開37區起義行腳，計畫1個月內踏遍台南市37區，搭配名人開講，串連不滿台南市綠色暴政的百姓怒火。台南市政府回應，指如此作為只會造成社會對立，對台南進步與選舉都沒幫助。

「老人缺健保、幼兒缺托育、青年缺工作、政府缺稅金」高思博認為，這是台南目前的4大窘境，還提到台南市長期在民進黨暴政之下，有形、無形皆破壞傳統家庭基本價值，有形價值包括自用房屋應免稅，卻只有台南違法漲稅，空汙法要強制汰除舊卡車，溼地法限制開發，都是妨害居民生計；無形價值則是滅香，是消滅南台灣宗教信仰的傳統。

為讓對民進黨長期執政反感的台南人覺得不孤單，高思博6日在關帝殿宣誓「新台南起義」正式化為行動，9日起展開1個月的起義行腳，依13個台南市議員選區舉辦遊行與廟口開講活動，各區皆找國民黨高人氣的政壇明星到場助講。

高思博起義行腳首站從新營開始，計畫率先由前總統馬英久打頭陣，善化及新市區則找來前行政院長張善政、大內與山上區有國民黨主席吳敦義、永康區有新北市長朱立倫、舊城區則有新北市副市長侯友宜、高雄市長參選人韓國瑜將到仁德區。

高思博表示，革命是推翻現有建設，起義是為了恢復台南傳統價值觀，兩者不同，新台南起義要讓台南市恢復過去的地位與光榮，讓台南市居民好成家。

宣示活動還加入布袋戲與行動劇，國民黨台南市黨部主委謝龍介也拿出招牌「秘雕」戲偶加入表演，藉詼諧的戲偶表演，與高思博一起宣告將發動起義，掃除綠色暴政。

市府針對高思博提出的「4欠」說法，除提出各項政績，還回擊高有「3不知、3不賴」，不知事實、不知法、不知公平正義，不賴在台南很久、不信賴科學與不信賴人民。

(中國時報)