搶看英仙座流星雨 許願專案爆滿

2018年08月07日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

根據美國天文台指出，今年英仙座流星雨是繼1993年後最壯麗的一次，約在17至24日大爆發，每小時天頂流星數達110至150顆，目前已經有不少天文愛好者蠢蠢欲動，當中小墾丁渡假村因無霾害及光害成了最佳觀星地點，飯店推出的「許願專案」更是搶破頭。

小墾丁渡假村總經理張福生指出，因應英仙座流星雨許願假期推出的「許願專案」，時間是1日至24日，但未演先轟動，距離24日還有半個多月，但只剩下30套專案可銷售，流星雨的熱門程度可見一斑。

張福生說，小墾丁不只是生態村更是星野村，因為沒有霾害加上無村落光害，在搭配園區光害的控制下，只要夜空沒有雲、雨、霧等干擾，就非常適合欣賞壯麗的流星雨，不少天文愛好者會特地攜帶專業天文攝錄影裝備，連數夜守候捕捉流星雨畫面。

英仙座流星雨許願假期策展人，同時也是屏東縣天文協會理事黃耀寬表示，因7至18日是流星量相對多的時候，且月亮影響較小，建議都會區家長，把握機會闔家同歡，如果有機會趕在這期間入住小墾丁，就有機會參加台灣今年最壯麗的夏夜親子流星派對。

黃耀寬說，英仙座流星雨的活躍日期其實是7月17日至8月24日，但根據自己的觀測，期間幾乎每個星況佳的夜晚都看到數顆流星，且自17日起會不斷增多，在8月份凌晨甚至多達數十顆。

(中國時報)