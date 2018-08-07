成功市場改建 攤商憂電費爆表

2018年08月07日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市府編列10億改建成功市場，但攤商對於地下化持悲觀態度，如今又傳出地下室挑高5米8，由於現在每月電費逾20萬，未來加上手扶梯、電梯等，支出恐翻倍漲，攤商也狠酸「以後改叫帝寶級蚊子市場好了！」對此，市場處則澄清，挑高設計是為了讓攤商有舒適的營業環境。

興建於1986年的成功市場，因長期安置於道路用地，加上外觀老舊，改建聲浪不斷，台北市長柯文哲2014年曾允諾推翻郝龍斌的「改建市場半地下化」舊方案，讓市場蓋在地上一層，但最後仍決議興建地下5層、地上「半層」綠地廣場的「半地下化」市場。

不過，現在卻傳出未來營業樓層高度達585公分，成功市場自治會長陳中明不滿表示，樓層高度是一般住宅近2倍，且因地下化的關係，設置6部電梯、10座手扶梯，排風、空調設備也通通要錢，現在每月電費已高達26萬，以後遷入地下室電費恐怕翻倍漲。

陳中明指出，附近生鮮超市至少4間起跳，成功市場現在生意不錯，然而未來地下化後生意難測，且電費一定會漲，叫攤商怎麼可能不擔心？

對此，市場處澄清，585公分包含地面的凸出物、設備夾層及B2攤商營業層高度，由於市場位於地下室，考量採光、通風等因素，在建築師建議及攤商要求下，採用挑高設計，其餘3、4、5層則為停車空間。

市場處表示，周邊居民期盼擁有公園綠地，反對市場興建地上一樓，而攤商則認為地下化採光通風不良，大家意見紛雜，市府局處僅能在法規允許範圍，透過半地下化方式，同時滿足周遭居民及攤商權益，將持續與民眾溝通。

(中國時報)