福德宮龍壁長龍鬚 信眾稱奇

2018年08月07日 04:11 中國時報 陳俊雄 、許哲瑗／新北報導 、許哲瑗／新北報導

土城清和福德宮外老榕樹氣根蔓延。（陳俊雄攝）

土城清水里的「清和福德宮」10多年前將原本的小廟翻修成今日規模時，經請示土地公後將洗淨果室後方修建一大片石雕的「神龍吐水」龍壁，3年前神龍下巴慢慢長出龍鬚，廟方也特別設置香案讓民眾膜拜，不少信眾看到栩栩如生的龍鬚也嘖嘖稱奇。

新北市議員林金結表示，他在當兵後在清和福和宮附近開設工廠，當年這裡還有採煤礦坑，周邊都是礦工宿舍，可說是他的發跡之地，由於原有的土地公廟已有百年歷史，年久失修，因此附近居民就齊力捐輸，在十多年前蓋了新廟。

清水里長江純文說，清和福德宮是當地重要的信仰中心，但早年因為年久失修消失在荒煙蔓草中，20年前擔任里長的哥哥江純仁聽到許多里民的反映，表示土地公托夢想要改新廟，因此當地信眾集資修建了新廟，把土地公請入新家。

江純文表示，由於土地公廟旁有棵樹齡超過400年，也是土城第區第二高齡的老榕樹，居民特別修建了神樹祠及洗淨果室，並依照土地公指示在洗淨果室後方已大片石雕設計「神龍吐水」龍壁，並請高僧加持為大悲水。

但誰也沒有想到，遠在5公尺外的老榕樹盤根錯節，氣根一直往四周蔓延生長，3年前氣根穿過龍口化身為龍鬚，讓信眾驚奇不已。

林金結表示，其實龍壁距離老榕樹也還有數公尺的距離，要生長到這邊應該也要耗費相當時日，但老榕樹氣根卻在冥冥中朝著龍頭的位置生長，並恰巧從龍壁的龍口中吐出生長，和整個「神龍吐水」造型結合，毫無違和感。

清和福德宮的龍壁長出龍鬚，也吸引許多民眾前來膜拜，看到栩栩如生的龍鬚從整塊岩石雕刻的龍口生長，讓許多信眾稱奇之餘合影留念。

(中國時報)