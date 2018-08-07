來趣關西 細聽茶葉風華

來趣關西系列活動充滿文藝氣息，本周日的活動則是來聽紅茶的故事。（邱立雅攝）

友善列印
中國時報
邱立雅／竹縣報導

台紅茶業文化館館長羅一倫為了說故事給一雙兒女聽，將近代台灣茶業發展與家族故事，編製成「福爾摩沙。茶」的故事繪本，這珍貴的故事也將於12日上午10時「來趣關西」系列活動中，由羅一倫在關西分駐所所長宿舍說給大家聽。

新竹縣政府主辦的「來趣關西」系列活動，8月份專題講座邀請台紅茶業文化館館長羅一倫先生講台灣茶故事。羅一倫編製的「福爾摩沙。茶」的故事繪本，以淺顯易懂的方式訴說從一株茶樹的種植到聞名世界的「Formasa Tea」，台灣茶外銷曾經遍佈5大洲86個港口，精采故事展現出台灣百年茶業風華。

當天下午還有親子專屬的闖關遊戲，適合大小朋友帶著手繪冒險地圖，活動時間內於所長宿舍服務台領取闖關卡後，可在關西市街上找關卡、解謎，體驗古早的童玩遊戲，在探險的遊戲之中，也認識關西巷弄老路、生活地景與靜靜豎立於街角的老建築。

來趣關西系列活動同時也邀請在地69書店、鹿江書屋、大同社區正妹繪畫班及圖書館共同參與，給孩子閱讀的新書及二手好書，歡迎大家帶完好無缺的故事繪本來交換好書。

文化局長張宜真表示，8月美好的假期，就近規畫一趟來趣關西的緩慢小旅行，聽福爾摩沙茶故事、嬉遊在老關西的巷弄街角，或與友伴席地坐在塌塌米上，翻閱市集的新書二手書，隨書頁主角遨遊在浩瀚的想像世界中。

(中國時報)

福德宮龍壁長龍鬚 信眾稱奇 清新出擊 蔡雅玲拚5連霸

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。