來趣關西 細聽茶葉風華

2018年08月07日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

台紅茶業文化館館長羅一倫為了說故事給一雙兒女聽，將近代台灣茶業發展與家族故事，編製成「福爾摩沙。茶」的故事繪本，這珍貴的故事也將於12日上午10時「來趣關西」系列活動中，由羅一倫在關西分駐所所長宿舍說給大家聽。

新竹縣政府主辦的「來趣關西」系列活動，8月份專題講座邀請台紅茶業文化館館長羅一倫先生講台灣茶故事。羅一倫編製的「福爾摩沙。茶」的故事繪本，以淺顯易懂的方式訴說從一株茶樹的種植到聞名世界的「Formasa Tea」，台灣茶外銷曾經遍佈5大洲86個港口，精采故事展現出台灣百年茶業風華。

當天下午還有親子專屬的闖關遊戲，適合大小朋友帶著手繪冒險地圖，活動時間內於所長宿舍服務台領取闖關卡後，可在關西市街上找關卡、解謎，體驗古早的童玩遊戲，在探險的遊戲之中，也認識關西巷弄老路、生活地景與靜靜豎立於街角的老建築。

來趣關西系列活動同時也邀請在地69書店、鹿江書屋、大同社區正妹繪畫班及圖書館共同參與，給孩子閱讀的新書及二手好書，歡迎大家帶完好無缺的故事繪本來交換好書。

文化局長張宜真表示，8月美好的假期，就近規畫一趟來趣關西的緩慢小旅行，聽福爾摩沙茶故事、嬉遊在老關西的巷弄街角，或與友伴席地坐在塌塌米上，翻閱市集的新書二手書，隨書頁主角遨遊在浩瀚的想像世界中。

(中國時報)