清新出擊 蔡雅玲拚5連霸

擁有娃娃臉、穿著學院風格、一頭栗棕色染髮的「辣媽」市議員蔡雅玲，打出「清新、專業為您發聲」選舉口號，強調以年輕、專職議員的形象全心為民服務。（張妍溱攝）

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中國時報
／台中報導

已連任4屆的台中市北屯區市議員蔡雅玲尋求5連霸！已婚、育有1子的她，問政專業理性，打出「清新、專業為您發聲」選舉口號；強調以年輕、專職議員的形象，全心為民服務；尤其關注親子、教育議題，全面守護學童權益與健康。

擁有娃娃臉、穿著學院風格、一頭栗棕色染髮的「辣媽」蔡雅玲！打扮時髦貼近年輕族群，頂著政治準博士光環的她，希望台中能打造青年友善城市吸引年輕人留下來，降低人口負擔；透過技職再造、產學合作及人才培育計畫，讓學子畢業後可與就業接軌。

「1人當選、2人服務」！蔡雅玲的父親蔡水羅曾任北屯區三光里長，現任蔡雅玲服務處主任，其競選團隊年輕化從20多歲至30多歲。蔡水羅平常騎機車尋訪區里暸解地方事，女兒蔡雅玲則在議會為民發聲爭取建設。

蔡雅玲成功爭取東山路地下道填平、水湳消防分隊老舊廳舍遷建、增加無障礙計程車數量等。為守護親子權益，推動建置媽咪客服24小時育兒APP服務、全市設置親子廁所、親子停車證以及打造全台首座車泊族專屬地點等。

未來持續監督全市校園、公園全面汰換塑膠罐頭遊具、親子館納入共融式服務、推動校園反毒策展等；並推動太原路地下道填平、北屯區足球場、青少年極限運動場、建置安全露營平台，推廣民眾休閒運動生活。

(中國時報)

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