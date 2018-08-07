建設雲林 李進勇自比桶箍

雲林縣長李進勇推出首波文宣競選連任。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣長李進勇尋求連任，6日推出首波文宣，強調前進的腳步不能停，「搓圓捏扁」的政治沒有明天，正直才有出路外，也自比為「桶箍」，對縣內各鄉鎮市施政沒有分黨派顏色，並真情告白：「雲林，是我政治生涯的終點站」。

李進勇訴求就任雲林縣長以來，用正直清廉愛雲林為執政的核心價值，希望以「桶箍縣長」的角色，組一個把意識形態、政治立場放兩旁，把縣民利益擺中間的「大雲林隊」，為雲林縣民拚建設、謀福利、找回光榮感。

「大雲林隊」在他2005年代理雲林縣長時就開始籌組操兵，為前縣長蘇治芬奠下執政雲林的基礎，而蘇強韌毅力和創新精神，開啟農業首都先聲，2013年農業博覽會拉高雲林能見度，2017年台灣燈會創造雲林人驕傲的記憶，在在是人才為國家資源且不自我設限的最佳證明。

李進勇說，他離鄉背井數十年，早年一回到故鄉看見西螺大橋內心就翻攪、手心冒汗、近鄉情怯，後來發現自己長年的雲林心病，藥方就是「愛」，所以把對故鄉的愛化作爭取各項建設的動力。

篤信基督教的李進勇認為，慈悲沒有敵人，農業縣不需要意識形態、政治立場，所以他施政不分黨派顏色，該建設的鄉鎮市，就合理投入資源，因為「我們都是雲林隊」，要為雲林新世代的光榮驕傲感而打拚。

(中國時報)

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