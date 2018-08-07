嗶 夜市失利 議員轟慢半拍

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲與網紅吳鳳在寧夏夜市拍影片推廣悠遊卡付費，遭議員打臉20家示範店家被電子支付夾殺只剩2家，不知道在自HIGH什麼，質疑柯P熱衷選舉卻疏於市政；此外，悠遊卡公司現在才申請電子支付，也挨轟後知後覺、錯失先機；悠遊卡公司回應，電子支付交易金額仍不多。

據資料顯示，悠遊卡公司近5年來市占率下衰達35％，前年營收1.97億、去年1.61億，今年1至6月為6102萬，獲利淨利因多卡競爭連年下滑。

議員王鴻薇表示，柯文哲只顧選舉疏於市政監督，螺絲掉滿地，悠遊卡進軍夜市已告失敗，卻還拍片自HIGH宣傳，甚至把電子票證搞錯成「電子支付」，只能無奈說「柯P你累了嗎」？

王鴻薇指出，悠遊卡公司董事長林向愷去年對外宣布不要申請電子支付，結果現在成立「電子支付申請小組」，她說，一卡通早就和Line Pay合作，同時擁有電子票證及電子支付資格，炮轟悠遊卡公司慢別人好幾步、後知後覺，政策錯誤使競爭立基消失。

悠遊卡公司業務群副總經理林季良說明，悠遊卡雖在寧夏夜市受挫，但在台北各大商圈增加223家店家，他強調，由於目前還是有7成民眾習慣使用現金，隨著業務發展，所以現在提出電子支付申請，最快年底前可取得執照。

(中國時報)

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