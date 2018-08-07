守護未來 張麗善連署三反

國民黨雲林縣黨部發動反空汙、反核食、反深澳電廠「三反」連署，縣長參選人立委張麗善（前中）、斗六市長謝淑亞（右）、主委許宇甄（左）及各參選人踴躍參與。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

國民黨雲林縣黨部配合黨中央，6日發動反核食、反空汙、反深澳燃煤電廠連署，該黨雲林縣長參選人立委張麗善及雲林縣議員賴淑娞等參選人都踴躍參與連署，強調三反守護未來。

國民黨推動三反公投第一階段已經通過，第二階段需要近30萬連署才能進入選票公投，該黨預計全國連署45萬份，國民黨雲林縣黨部負責1萬3000份，主委許宇甄正全力衝刺。

大家將三反氣球戳破，象徵反空汙、反核食、反燃煤的決心，所有參選人也在連署單上寫下地址、身分證字號、簽名完成連署三部曲，不少民眾主動響應。

許宇甄表示，核食、汙濁的空氣及電廠，都對人民的健康危害很大，只要花1分鐘連署三反，就可以守護未來、守護健康、守護下一代。該黨6個區黨部都設有連署站，希望鄉親就近踴躍連署，連署直到8月底截止。

張麗善指出，民進黨錯誤的能源政策除了要民眾吸有毒空氣外，在雲林則以良田魚塭種太陽能板，破壞農漁業生態環境，未來這些有毒太陽能板報廢所產生的汙染要怎麼處理？民進黨也不知道。雲林犧牲這麼多，但真正能帶動產業發展的綠能科學城卻不設在雲林。

張麗善呼籲，為了乾淨的空氣與環境、為了大家的健康、為了雲林的良田美景與發展，大家必須連署捍衛自己權益，絕不能讓民進黨恣意妄為。

雲林縣新聞處長張凱傑強調，台西離島工業區荒廢多年，過去國民黨執政縣長及張麗善姑姪當立委從沒重視，如今要設綠能專區活化翻轉，張又反對，難道她當選就要宣布停止開發？況且目前綠能區都是不利耕作區，並不會和農民權益違背，縣府也通過全國第一個太陽能自治條例，對於安全有嚴格規範及把關。

(中國時報)

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