興宗里長承父志 再拚連任

2018年08月07日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高市鼓山區興宗里前里長楊永峯2年半前因公殉職，兒子楊孟凡為完成父親對里民的承諾，毅然決然辭掉在市政府的工作，回家參加補選，當上里長，今年才32歲的他，政治年資已有近10年，此次選舉將再爭取連任，為鄰里打拚。

初任里長的楊永峯在2016年6月晚上為了登革熱防治，在社區巡邏時猝逝，楊孟凡回憶2年半前爸爸因公殉職，最後一通接到的電話，也是里民打來的請託，父親逝世前仍然心繫著里內工作，他有義務完成父親對里民的承諾。

楊孟凡是中山大學公共事務碩士，從求學時期的青年軍，一路得到賞識進入高市府，成為市長陳菊幕僚，補選當上里長後，因為府、會都服務過，讓他一上任就快速上手，更繼承父志，為里內爭取到鼓山第1座綠地公園。

輕軌沿線經過興宗里，原要拆除89戶民宅，經楊孟凡積極奔走，成功保住所有房屋，現施工路段幾近完工，沒發生半次陳抗。他還籌辦鼓山第1座共餐食堂，更全國首創共餐結合警政，邀請員警與長輩閒聊防詐騙與治安宣導。

興宗里短短2年多變得不一樣，有結合長庚醫院失智中心與中山大學、帕薩蒂娜企業等，合作開設的寶貝學堂，許多有趣課程，讓長輩吃得健康也活得開心有尊嚴，參加長輩超乎預期已有近70位，也是常被觀摩的共餐模範社區。

(中國時報)