醫院周邊 逾半公車站沒座位

2018年08月07日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲砍掉重陽敬老金後，宣稱要建立完整的敬老系統，但市議員王鴻薇發現，北市聯醫等12所醫院周邊公車亭，竟有半數是獨立式站牌，沒有候車座位，長者連坐下來喘口氣都不行，對行動不便者也非常不友善；對此，北市公運處表示，1個月內會盤點醫院周邊站位檢討。

王鴻薇6日在議會交通部門指出，北市有44.7萬名老年人口，占全市16.73％人口數，許多長者習慣搭公車往返醫院，但她調查北市12間主要綜合型醫院周邊公車亭，卻發現和平醫院、松德醫院、林森中醫院、松山三總、北醫與台安醫院等站位，竟連1個座位都沒有。

近期有民眾向她陳情指出，自己患有慢性疾病，需長期到北醫就醫，但等公車時沒有位子可坐，對不宜久站的他相當不便，想稍微休息一下都不行，覺得市府很不友善。

另外，長庚醫院、仁愛醫院和榮民總醫院候車亭雖附設座位，但數量明顯不足。王鴻薇質疑，很多候車亭空間明明還足夠，多餘的空間卻被拿去當廣告出租，難道為了增加市庫收入，就要懲罰老人嗎？她要求市府立刻改善，讓每個醫院站位都能有候車座位。

對此，北市公運處長常華珍回應，會針對醫院周邊需求性較高的站點進行全面性檢視，1個月內會勘盤點，研議如何增加座位數，提供服務給更多長者。

(中國時報)