醫院周邊 逾半公車站沒座位

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲砍掉重陽敬老金後，宣稱要建立完整的敬老系統，但市議員王鴻薇發現，北市聯醫等12所醫院周邊公車亭，竟有半數是獨立式站牌，沒有候車座位，長者連坐下來喘口氣都不行，對行動不便者也非常不友善；對此，北市公運處表示，1個月內會盤點醫院周邊站位檢討。

王鴻薇6日在議會交通部門指出，北市有44.7萬名老年人口，占全市16.73％人口數，許多長者習慣搭公車往返醫院，但她調查北市12間主要綜合型醫院周邊公車亭，卻發現和平醫院、松德醫院、林森中醫院、松山三總、北醫與台安醫院等站位，竟連1個座位都沒有。

近期有民眾向她陳情指出，自己患有慢性疾病，需長期到北醫就醫，但等公車時沒有位子可坐，對不宜久站的他相當不便，想稍微休息一下都不行，覺得市府很不友善。

另外，長庚醫院、仁愛醫院和榮民總醫院候車亭雖附設座位，但數量明顯不足。王鴻薇質疑，很多候車亭空間明明還足夠，多餘的空間卻被拿去當廣告出租，難道為了增加市庫收入，就要懲罰老人嗎？她要求市府立刻改善，讓每個醫院站位都能有候車座位。

對此，北市公運處長常華珍回應，會針對醫院周邊需求性較高的站點進行全面性檢視，1個月內會勘盤點，研議如何增加座位數，提供服務給更多長者。

(中國時報)

興宗里長承父志 再拚連任 地方掃描－殺兄焚屍 林宗耀判無…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。