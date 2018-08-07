水上鄉長選舉 藍綠再度對決

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中國時報
／嘉縣報導

嘉縣水上鄉長選情，因鄉代陳德榮日前宣布將代表國民黨參選，讓選情出現重大變化，預料在沒有第3人出線挑戰下，鄉長一役將再度呈現藍綠對決。面對陳德榮喊出「我不一定輸」，擁有執政優勢又獲得民進黨提名的水上鄉長劉敬祥以「良性競爭」回應，強調他施政表現有目共睹，相信鄉親眼睛是雪亮的。

劉敬祥本屆從縣議員轉換跑道選鄉長，對上臨危受命的國民黨黨工李俊昌，以高達67.03％得票率大贏對手近萬票，一改水上鄉連續8年由國民黨主政局勢。4年來在劉敬祥積極勤政下，加上中央、縣府資源挹注，民意基礎深厚的劉敬祥一度沒有對手敢站出來戰，就連陳德榮也是經過長考直到最近才顯露企圖心。

表態參選鄉長的陳德榮，自認他這次參選和本屆狀況不同，指鄉長選舉只要是藍綠對決，票數差距大概就3、4000票，且劉敬祥主政口碑有好有壞，但大環境對民進黨較不利，雖起步晚，掛國民黨也沒奧援，只要持續加溫，「不一定會輸」。

對手來勢洶洶，爭取連任的劉敬祥說，「有人挑戰是好事」，但也強調他任內3年還了近1億元負債，所有工程皆以花最少的錢發揮最大效益為原則，上任至今沒出過國，連到外縣市、外鄉鎮過夜都沒有，全力為水上鄉打拚，「我對鄉民有信心」，相信鄉親會讓他沒有間斷地把已規畫的事情完成。

(中國時報)

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