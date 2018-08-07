柯文哲現象 南柯一夢？

2018年08月07日 04:10 中國時報 胡幼偉

根據旺旺中時媒體集團最新公布的一項民調，就目前民意氣候來看，柯文哲是當下台灣最受歡迎的政治人物；2020年總統大選的戰情推演，柯若參選，也勝過蔡英文、賴清德、朱立倫、馬英九及吳敦義等可能的對手。這種「柯文哲現象」，到底反映了什麼樣的民意趨向，柯文哲真能撐起台灣的政經大局？還是說，對柯的想望，終究只是不切實際的南柯一夢呢？

其實，民眾會寄希望於柯，倒也不令人意外。國、民兩黨輪流執政後，似乎無法讓人覺得，其中哪一黨的表現明顯優於另一黨。2016年國民黨在一片噓聲中下台，但民進黨接手後，耽溺於意識形態的執政方式，也讓大家看清，這個黨在歷史中復仇，以及在台獨迷思中夢遊的興趣，遠大於對解決當前台灣面臨的重大政經與民生議題。那麼，既然政黨輪替無法滿足民眾的需求，期盼第三種勢力治台的想像，自然就投射到目前檯面上唯一活躍的柯P身上。這種投射與想像的極致當然就是在2020年時選柯為下一任總統了。

然而，事情真的這麼簡單嗎？台灣雖不大，但要治台還是要有相當成績，絕不是單靠一位政治明星就能撐起大局。就拿台灣最輝煌的蔣經國時代來說，也不是只靠蔣一人的魅力或威權成事。當時，在政治、軍事、外交、經濟、科技、教育等各方面，若沒有一批專業、幹練的謀國重臣為國家賣命，並且奠定永續發展的基礎，再加上地方上由黨政系統和中央密切配合，穩定全島的正常運作，豈能讓台灣順利從開發中國家轉入已開發國家行列中？換言之，政治，固然要有一位受歡迎的總舵手，但也需要從中央到地方的龐大團隊戮力配合，才能成其大業。

這也就是我不看好柯文哲堪當總統大任的主要原因。畢竟，當全國性的媒體寵兒，跟當一國領袖，是差距太遠的兩回事。光是看柯某治理下的台北市府，3年多來，他一人獨領風騷，麾下眾將官，從他上任市長後不久，就開始逃的逃、走的走，到現在，我們唯一知道的部屬竟然就剩「學姐」1人！唐三藏到西天取經，也還要靠悟空、八戒、沙僧及白馬之助，柯文哲當總統，就他跟「學姐」兩人撐場面，撐得起來嗎？

更大的問題是：治一國比治一市要複雜太多。柯固然擅長個人行銷，但對台灣面臨的兩岸、外交、財經等關鍵問題，既無專業素養，又無相關工作經驗，光憑網路人氣，豈能勝任？

還有一個更現實的問題是，不管大家喜不喜歡國民黨或民進黨，這兩黨畢竟已是開枝散葉，勢力蔓延全台及外島的大型政治團體。柯若當選總統，國、民兩黨為從柯手中奪回政權，從中央到地方，勢必處處對柯掣肘，柯要如何施政，實難想像，遠的不說，光是立法院這一關，柯的政策就寸步難行！

所以，說到底，政治雖有讓人討厭的一面，但討厭歸討厭，現實問題還是不能太天真地完全不顧。或許，有人會說，只要柯當選總統，自然會有很多素人專家聚攏到他旗下幫忙。問題是，跟著柯，有事你要負責，風光他一人獨享。就算幕僚紅到學姐這種程度，在他眼裡，也不過利用你去陪吃飯而已。這種領袖，誰受得了？誰能跟他長久共事呢？

（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)